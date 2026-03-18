Трамп: большинство союзников США не хотят вмешиваться в войну в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство союзников США по НАТО уведомили Вашингтон о своём нежелании вмешиваться в американскую военную операцию в Иране.

17 марта Трамп написал в социальных сетях: «Благодаря нашим военным успехам [против Ирана], мы больше не нуждаемся, или не желаем, помощи стран НАТО - она нам никогда и не была нужна! То же самое относится к Японии, Австралии и Южной Корее».

Ранее Трамп призвал союзников к оказанию помощи в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив, который Тегеран фактически перекрыл атаками на суда и угрозами новых нападений. В разговоре с Financial Times глава Белого дома говорил, что будущее НАТО может оказаться «очень плохим», если союзники не помогут обеспечить безопасность прохода судов по проливу, через который проходит около пятой части всей мировой нефти.

«Вполне уместно, чтобы те, кто извлекает выгоду от пролива, помогли обеспечить [безопасность], чтобы там не произошло ничего плохого. Если не будет ответа или если ответ будет отрицательным, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», - заявлял президент США.

Дональд Трамп подчеркивает, что американские силы «проводят военную операцию против террористического режима Ирана».