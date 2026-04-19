Трамп: делегация США направляется в Пакистан на переговоры с Ираном

Представители США направляются в столицу Пакистана Исламабад для участия в новом раунде мирных переговоров с Ираном. Об этом написал в воскресенье в соцсети Truth президент США Дональд Трамп. По его словам, переговоры должны пройти 20 апреля. Иранская сторона пока это официально не подтверждала. По сообщениям, в Исламабаде усилены меры безопасности.

11 апреля в Исламабаде состоялись первые за многие годы прямые переговоры между США и Ираном - после того, как была объявлена двухнедельная пауза в боевых действиях. Стороны на встрече не пришли к согласию, в последние дни, однако, появились сообщения о подготовке новой встречи.

Как написал Трамп, США предлагают Ирану «очень честную и разумную сделку», однако в случае отказа готовы уничтожить «все электростанции и мосты в Иране». По его словам, Соединённым Штатам надоело играть роль «приятного парня», и они готовы к жёстким действиям.

По сообщению CNN, в делегацию США вновь войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпредставители Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.

Иранские официальные или связанные с властями агентства в воскресенье сообщали, что в Тегеране пока не принято решение об участии во втором раунде переговоров, а агентство IRNA отметило, что в связи с «максималистскими требованиями» США сейчас «нет перспектив плодотворных переговоров». Глава делегации Ирана, спикер парламента страны Мохаммад Галибаф, 19 апреля заявил, что в ходе переговоров был достигнут «прогресс», но остаются и разногласия по ключевым вопросам.

Главным вопросом на переговорах по-прежнему остаются ядерная программа Ирана, а также статус Ормузского пролива. На этой неделе Иран заявлял, что откроет для гражданских судов движение через пролив, однако менее чем через сутки вновь заявил, что оно закрыто. США, в свою очередь, осуществляют морскую блокаду иранских портов.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля, главной целью операции было названо уничтожение ядерного и ракетного потенциала страны. Были убиты многие иранские руководители. Иран, в свою очередь, наносил удары по странам Персидского залива, а также перекрыл важный для мирового рынка энергоресурсов Ормузский пролив. Срок перемирия, согласованного при посредничестве Пакистана и других стран, истекает 22 апреля.