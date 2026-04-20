Проект Trump Tower, который более десяти лет назад так и не был реализован в Батуми, вновь возвращается в повестку – на этот раз в Тбилиси. Сегодня обсуждение строительства элитного 70-этажного небоскреба под брендом Дональда Трампа смещается из инвестиционной плоскости в политическую. В оппозиции утверждают, что правящая «Грузинская мечта» пытается использовать громкое имя для получения политических дивидендов и демонстрации сближения с Вашингтоном на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях.

Проект, который когда-то назвали «трюком»

Еще в 2012 году основатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили публично поставил под сомнение проект Trump Tower в Батуми, продвигаемый третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Его оценка была достаточно резкой:

«Вы прекрасно знаете, что Трамп никаких инвестиций в Грузию не осуществлял. Оба, Саакашвили и Трамп, провернули трюк: Трампу заплатили какие-то деньги, а Саакашвили, как мастер лжи, это использовал. Я не знаю, о каком проекте идет речь: я даже серьезно на него не смотрел, и он меня не интересует».

На тот момент 47-этажный небоскреб рассматривался как часть стратегии по превращению Грузии в привлекательную площадку для международных инвестиций. Однако после смены власти в 2012-м проект быстро потерял политическую поддержку и через пять лет, в 2017 году, был вовсе отменен. Его провал объясняли сочетанием политических, коммерческих и репутационных факторов.

Через десять лет проект вернулся, но уже в Тбилиси. 18 апреля американское издание The Wall Street Journal сообщило о планах строительства 70-этажного небоскреба в Тбилиси при участии The Trump Organization, а также международных и грузинских партнеров. Проект предполагает создание многофункционального комплекса с элитными апартаментами, коммерческими площадями и развлекательной инфраструктурой. В случае реализации он станет самым высоким зданием столицы, превзойдя Axis Towers.

При этом детали проекта остаются закрытыми. Официальные заявления делают акцент на его масштабе и престижности, однако конкретные параметры, от архитектурной концепции до сроков реализации, пока не раскрываются.

Вопрос земли и структуры

Пока остается неясным, где именно планируется строительство Trump Tower в Тбилиси. Официально детали проекта не раскрываются, однако его связывают с территорией бывшего ипподрома – зоной, известной как Центральный парк.

«Из его окон будет открываться вид на Центральный парк, а сам комплекс станет ядром многофункционального центра», – заявили в The Trump Organization.

Территория бывшего ипподрома ранее уже рассматривалась под жилую застройку. В апреле 2024 года стало известно, что на части этой территории планируется строительство крупного жилого комплекса, состоящего из семи высотных зданий. Участок площадью более 80 тысяч квадратных метров был закреплен за компанией Central Park Avenue. Ее генеральный директор – Васил Пхакадзе, управляющий девелоперской компании Biograpi Living, входящей в структуру Wissol Group.

Эта же компания фигурирует и в проекте строительства Trump Tower. Помимо Biograpi Living, в проект вовлечены Archi Group, а также, по данным WSJ, нью-йоркская Sapir Organization – девелоперская компания, основанная Алексом Сапиро, бывшим партнером Дональда Трампа и уроженцем Грузии. Архитектурную концепцию разрабатывает международное бюро Gensler.

Основатель и председатель наблюдательного совета Archi Group — бизнесмен Илья Цулая, бывший депутат от правящей партии «Грузинская мечта». Среди партнеров также фигурирует известный в прошлом баскетболист Заза Пачулия. Компания Archi также инвестирует около $50 млн в жилой проект в Майами.

Biograpi Living входит в структуру Wissol Group, принадлежащей братьям Пхакадзе. Формально она контролируется структурами, связанными с офшорными компаниями: 50% принадлежит Velagio (через зарегистрированную на Мальте компанию Global Investors Limited), еще 50% — Riverside Invest (через зарегистрированную на Виргинских островах компанию Tall Trade).

Вероятно, что первоначальная концепция строительства жилого комплекса на территории бывшего ипподрома трансформировалась, но вопрос, который задают критики – как и кто принимал решения. По данным BMG, соглашение о передаче земли компании Central Park Avenue было подписано еще в октябре 2023 года, однако фактическая передача так и не состоялась. Земля, на которой планируется строительство Trump Tower, согласно грузинскому изданию, по документам все еще находится в собственности фонда «Карту», принадлежащего миллиардеру Бидзине Иванишвили.

Впрочем, вовлеченные в проект компании говорят о значимости проекта для страны. Это, по словам бизнесмена Алекса Сапиро, выведет Грузию на глобальный рынок элитной недвижимости. Он подчеркивает и личное значение проекта:

«Возвращение в Грузию впервые с тех пор, как мне было пять лет, стало для меня очень эмоциональным опытом… Я чрезвычайно горжусь и считаю большой честью строительство… здания Trump Tower в стране, где родились и выросли мои родители».

В свою очередь, представители Trump Organization, в частности сын Дональда Трампа, Эрик Трамп в заранее подготовленном пресс-релизе, заявляет, что проект «расширит признанные во всем мире стандарты качества компании на Грузию», а его масштаб должен стать новым этапом развития рынка недвижимости.

Инвестиция или франшиза?

Вопрос о том, что на самом деле стоит за проектом – реальные инвестиции или просто покупка громкого имени стала одной из центральных тем в политической дискуссии. Участники проекта предпочитают уклоняться от прямых ответов, тогда как оппозиция настаивает: речь идет не о притоке иностранного капитала, а о лицензии на использование бренда.

«Они мастера лжи. Вначале Бидзина Иванишвили сорвал проект Trump Tower так же, как и испортил грузино-американские отношения. Речь не идет о привлечении инвестиций, группа местных мини-олигархов строит небоскреб на собственные средства по франшизе. Тбилиси получит лишь то, что на здании будет написано Trump Tower, но инвестиции в страну не поступят», – заявил член «Единого национального движения» Лаша Парулава в эфире Palitranews.

Схожую оценку дает и бывший глава Национального банка, оппозиционер Роман Гоциридзе, который подчеркивает долгосрочный и неопределенный характер проекта. При этом, он отмечает, что Иванишвили, находящийся, в частности, под санкциями США, таким образом решил «подкупить Трампа».

«В 2012 году, когда Трамп действительно собирался продать свой бренд в Батуми, то есть речь шла о так называемой франшизе, этот проект заблокировал Бидзина Иванишвили и назвал Трампа «аферистом». Сегодня ситуация иная. Находящийся под санкциями Иванишвили ищет пути своего спасения. Его, так сказать, приближенные, подконтрольные ему бизнесмены, создадут некий консорциум, где, конечно, значительная часть средств будет принадлежать Бидзине Иванишвили и будет введена косвенными путями, и с этой идеей сейчас ведутся переговоры с Трампом», – заявил он в эфире «ТВ Пирвели».

При этом он подчеркивает и практическую сторону вопроса: строительство 70-этажного небоскреба, по его словам, может занять 7–8 лет и никто не может с уверенностью сказать, станет ли это реальным проектом или «очередным трюком» Иванишивли.

Власти, напротив, трактуют проект как сигнал улучшения инвестиционного климата. Председатель парламента Шалва Папуашвили видит в участии Trump Organization показатель доверия к грузинскому рынку и его перспективам:

«Когда компания Трампа заходит в Грузию под собственным брендом, это означает, что она хорошо знает существующую среду. Конечно, Трамп и его компания дорожат своей репутацией, которую они заработали. И именно с этой репутацией они и заходят в данный бизнес-проект. Для привлечения инвестиций также важно, когда такой бренд выражает доверие Грузии и ее возможностям. Соответственно, это будет способствовать не только привлечению инвестиций, но и в целом привнесет новые стандарты на рынок недвижимости».

Папуашвили также иронично замечает, что оппозиция, вероятно, вскоре объявит проблемой «какую-нибудь американизацию».

В правящей партии «Грузинская мечта» акцент делают не только на экономике, но и на политике. По словам члена партии Римы Берадзе, проект – это «важное политическое направление», демонстрирующее стабильность страны. А представитель партии «Сила народа» (ответвление «Грузинской мечты») Тамар Чибурданидзе называет его признаком улучшения отношений с США:

«Когда в страну заходит личная компания президента США под руководством его сына, это уже признак позитивных политических отношений и свидетельство начала новых стратегических отношений между странами. Приход Trump Tower в Грузию – это не только бизнес, но и политическое заявление. Невозможно, чтобы президент США заходил в страну со своим личным бизнесом, не имея с ней уже налаженных отношений. Крупные бизнесмены в первую очередь готовят политическую почву и принимают решения после оценки рисков», – написала она в Facebook.

Анонс проекта происходит на фоне непростых отношений между Тбилиси и Вашингтоном. После того как в ноябре 2024 года администрация Джо Байдена приостановила стратегическое партнерство с Грузией и ввела санкции против Бидзины Иванишвили и его окружения, диалог оказался в кризисе. Причиной стали решения грузинских властей отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года и разгон проевропейских протестов.

В последние месяцы представители грузинских властей проводили встречи в Вашингтоне: в Госдепартаменте, Министерстве финансов и с членами Конгресса. Лидеры правящей партии заявляли, что рассчитывают на «перезагрузку» отношений с США. Однако санкции, введенные ранее, остаются в силе, а стратегическое партнерство не восстановлено.

Именно в этой ситуации появляется проект Trump Tower и для многих в оппозиции он выглядит не как девелоперская инициатива, а как попытка заработать политические очки на имени Трампа и добиться политического внимания от президента США.

Вторая попытка: уроки Батуми

История проекта Trump Tower в Грузии – это многолетняя сага, которая официально завершилась в начале 2017 года. Идея строительства роскошного 47-этажного небоскреба в Батуми на 250 млн долларов была представлена с большим размахом, но в итоге проект пополнил список нереализованных амбиций.

Переговоры начались еще в 2010 году во времена правления президента Михаила Саакашвили. В марте 2012 года Дональд Трамп лично прибыл в Грузию по приглашению третьего президента, который провел торжественную презентацию проекта в Батуми. Планировалось, что строительством займется грузинская компания Silk Road Group по лицензионному соглашению с The Trump Organization.

Однако политический ландшафт изменился и вместе с ним изменилась судьба проекта. После смены власти в конце 2012 года интерес к инициативе заметно остыл. Новое правительство не проявляло прежнего энтузиазма, а девелоперы все чаще говорили о необходимости пересмотра коммерческих условий. По сути, проект замер.

Финальная точка была поставлена уже после победы Трампа на президентских выборах в США в 2017 году. The Trump Organization и Silk Road Group выпустили совместное заявление о прекращении сотрудничества. Существует сразу несколько версий провала проекта – от прагматичных до политических.

Согласно основной версии, после избрания президентом США Дональд Трамп оказался под давлением необходимости дистанцироваться от международных бизнес-проектов. Продолжение строительства башни в Грузии могло вызвать обвинения в использовании должности в личных интересах или в зависимости от иностранных партнеров и тем самым создать юридические и имиджевые сложности для Белого дома.

По другой версии, с приходом к власти «Грузинской мечты» многие инициативы прежнего правительства были пересмотрены или заморожены, поскольку ассоциировались с именем Михаила Саакашвили.

Некоторые эксперты также считали, что рынок элитной недвижимости в Батуми того времени просто не готов к столь дорогому и амбициозному объекту. Возникали вопросы: сможет ли проект найти достаточное количество инвесторов и покупателей, чтобы окупить расходы?

В том, что Дональд Трамп в 2016-м покинул проект, сам Михаил Саакашвили обвинил Бидзину Иванишвили.

«В 2012 году Дональд Трамп начал строительство башни Trump в Батуми. В 2013 году Бидзина Иванишвили остановил строительство. Тем временем Азербайджан все это увидел и в 2013 году очень быстро построил Trump Tower в Баку. Совсем не случайно, что президент США особенно благосклонно относится к Азербайджану. Вот кто остановил развитие Грузии», – написал Саакашвили в Facebook.

После разрыва с Trump Organization Silk Road Group не отказалась от участка земли. В 2019 году был представлен новый проект – Silk Tower, который стал частью более крупного комплекса Batumi Riviera.

