Трамп: Израиль и Ливан продлили перемирие на три недели

Израиль и Ливан продлили на три недели согласованное ранее перемирие после встречи послов двух стран в Белом доме, заявил вечером 23 апреля президент США Дональд Трамп. Это подтвердили в офисе президента Ливана Жозефа Ауна. По словам Трампа, во встрече принимали участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и высокопоставленные представители Израиля и Ливана, в том числе послы обеих стран.

«Соединённые Штаты будут сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защититься от «Хезболлы». Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели. Я с нетерпением жду возможности в ближайшем будущем принять премьер-министра Израиля Биби Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна», – написал Трамп.

Представители воюющей с Израилем ливанской «Хезболлы» пока публично не комментировали заявление Трампа. Военизированная группировка и политическая партия контролирует большую часть южного Ливана, её поддерживает Иран, и она считается террористической организацией в Израиле и США, а в ЕС в запрещенных списках находится только ее вооруженное крыло. Израиль и «Хезболла» обменивались обстрелами несмотря на ранее объявленое перемирие, стороны обвиняли друг друга в его нарушении. После того, как в Вашингтоне было объявлено о продлении перемирия, поступили новые сообщения об обстрелах, сообщают региональные СМИ и официальные ведомства. По данным армии Израиля, «Хезболла» выпустила по стране несколько ракет.

Президент Ливана перед переговорами выразил надежду, что новое соглашение поможет как можно скорее остановить войну, вывести израильских военных с территории страны, вернуть пленных и начать восстановление разрушенных населенных пунктов.

Власти Израиля заявляют, что хотят установить «буферную зону» в южном Ливане, чтобы предотвратить возможные нападения «Хезболлы». Израильские военные продолжают оставаться на ряде территорий в южном Ливане, объявив о начале операции по сносу гражданской инфраструктуры в приграничных поселениях Ливана, откуда бежали от войны сотни тысяч людей. В связи с военными действиями десятки тысяч жителей северного Израиля покинули свои дома, власти говорят, что около 20% населения севера стало внутренне перемещенными лицами.

Днём во время, как утверждается, израильского обстрела погибла известная ливанская журналистка Амаль Халил. Вместе со своей коллегой она работала в деревне аль-Тири на юге Ливана. Журналистки побежали в укрытие в момент обстрела, по словам выжившей коллеги, на них были видимые обозначения, что они – пресса. Комитет по защите журналистов обвинил Израиль в целенаправленных убийствах журналистов и призвал к международному расследованию случившегося.