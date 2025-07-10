В Абу-Даби проходит встреча Алиева и Пашиняна

В столице Объединённых Арабских Эмиратов, Абу-Даби, стартовали переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Согласно опубликованным пресс-службами правительства Армении и администрации президента Азербайджана фотографиям, во встрече также принимают участие министры иностранных дел и вице-премьеры обеих стран.

По сообщениям СМИ, прозвучавшим накануне переговоров, стороны обсуждают открытие транспортных коммуникаций, демаркацию границ и другие остающиеся нерешёнными вопросы.

Ранее Алиев и Пашинян провели отдельные встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Лидеры Армении и Азербайджана встречались в мае в столице Албании Тиране. После переговоров официальный Ереван сообщил лишь, что «обе стороны подчеркнули важность согласования текста мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном». Стороны обсудили текущую ситуацию и подчеркнули необходимость продолжения процесса, ведущего к подписанию соглашения.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что «довольно скоро» будет подписано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном.

Некоторые СМИ также сообщили, что США якобы предложили ввести американского оператора для контроля транспортных коммуникаций между двумя странами.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном начался в 1990-х годах из-за Нагорного Карабаха. Азербайджан вернул контроль над регионом с применением военной силы и в сентябре 2023 года объявил о восстановлении суверенитета.

После установления полного контроля Баку над Карабахом регион покинуло местное армянское население.

В марте 2025 года стороны согласовали текст мирного договора, однако он до сих пор официально не подписан.

