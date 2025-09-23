Трамп на Генассамблее ООН заявил о «золотом веке Америки»

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН, заявил, что достигнутый им в его первый президентский срок мир «рухнул», уступив место «величайшим кризисам».

По словам Трампа, «четыре года радикализма» при его предшественнике Джо Байдене ослабили Соединенные Штаты, но сейчас у страны «нет конкурентов в мире». Президент США назвал нынешний период «золотым веком Америки», с самой сильной экономикой, армией, границами, «дружбой и духом».

Трамп также заявил, что упорно работает над урегулированием конфликта России с Украиной. По словам президента, он рассчитывал, что остановить этот конфликт будет проще всего, а помочь в этом ему должны были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

«Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня. Предполагалось, что это будет быстрая стычка. Но все вышло иначе. Это выставляет Россию в плохом свете», — сказал Трамп.

Американский лидер также зявил, что Европа не может одновременно «вести борьбу с Россией» и продолжать закупать её энергоресурсы. США готовы ввести «очень серьёзный пакет пошлин» против России, если то же самое сделает Евросоюз, подчеркнул Трамп, потребовав от Европы присоединиться к ограничениям США против России.

Новость дополняется