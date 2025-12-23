Трамп назначил представителя по Гренландии. Дания протестует

Руководство Евросоюза и многих стран ЕС заявили о поддержке Дании и Гренландии и «полной солидарности» с ними, а также об уважении территориальной целостности и суверенитета государств как основополагающих принципов международного права. Эти заявления стали реакцией на решение президента США Дональда Трампа назначить спецпредставителя по вопросам Гренландии.

Трамп, в особенности в первые недели после своего вступления в должность президента в январе, неоднократно заявлял, что Гренландия, имеющая статус автономной части Датского королевства, имеет важнейшее значение для безопасности США, и говорил о том, Соединённым Штатам следовало бы включить её в свой состав. С идеей покупки Гренландии у Дании он выступал и во время своего первого срока. Власти как Гренландии, так и Дании заявляли, что остров не будет передан США.

Руководство ЕС в совместном заявлении указало, что безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Евросоюза, который привержен сотрудничеству с партнёрами по этому вопросу. ПРи этом подчёркивается «солидарность» с Данией и народом Гренландии. В этом же духе высказались глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С подобными заявлениями выступили и главы МИД многих стран ЕС, в частности Германии, Швеции, Литвы, Эстонии. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас написала, что будущее Гренландии должны решать только сама Гренландия и Дания.

Большинство политиков при этом воздерживаются от упоминания Соединённых Штатов и Трампа. Исключением стали представители самих Дании и Гренландии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении указали, что «Гренландия принадлежит гренландцам, и США не должны захватывать Гренландию». В МИД Дании был вызван посол США.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил, что назначает губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии. В сообщении Трампа о назначении о возможной аннексии острова не сказано, но говорится, что Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности США. Сам Лэндри, однако, написал в соцсети X, что будет рад работать над тем, чтобы «сделать Гренландию частью США».

Он отметил, что его новая должность - это работа на общественных началах и что он остаётся губернатором Луизианы.