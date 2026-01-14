Трамп об Иране: убийства прекращаются, казней не будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что, согласно информации, полученной Вашингтоном, в Иране перестали гибнуть демонстранты, выходящие на улицы с протестами против властей.

«Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются. Они прекратились. Они прекращаются. И нет плана казней, или... казни, или казней. Так меня уведомили из надежных источников. Мы узнаем об этом», — сказал Трамп.

Президент США неоднократно предупреждал, что окажет поддержку иранским протестующим, если власти страны будут жёстко подавлять демонстрации и допускать гибель людей. Два дня назад Трамп также заявил, что Иран начал переступать обозначенную им «красную линию».

Ранее сообщалось, что первым, кто может быть казнён в Иране, мог стать 26-летний Эрфан Солтани, обвиняемый в «ведении войны против Бога» за участие в протестах. Однако официальной информации о его казни не поступало — родственник Солтани сообщил об этом телеканалу Sky News.

Власти Ирана отвергали претензии Трампа и предупреждали, что нанесут ответный удар в случае атаки. В то же время и Вашингтон, и Тегеран дали понять, что остаются открытыми к переговорам.