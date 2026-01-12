Трамп об обороне Гренладнии: «Это две собачьи упряжки»

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что в случае, если Соединённые Штаты «не заберут» Гренландию, это могут сделать Россия или Китай, поскольку у острова, по его словам, фактически нет собственной обороны.

«По сути, их оборона — это две собачьи упряжки. Вы знаете об этом? Вы знаете, в чем заключается их оборона? Две собачьи упряжки», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолёта.

По словам Трампа, Гренландии следует заключить сделку, чтобы не допустить усиления влияния Москвы или Пекина.

Президент подчеркнул, что речь идёт именно о том, чтобы США «забрали» Гренландию. В противном случае, по его утверждению, это сделают Россия или Китай. «Этого не произойдет, пока я президент», — добавил Трамп.

Ранее Трамп уже не раз ссылался на угрозы со стороны России и Китая, объясняя ими необходимость установления американского контроля над островом — автономной территорией Королевства Дания. При этом дипломаты из стран Северной Европы отрицают заявления Трампа о присутствии российских и китайских кораблей вблизи Гренландии, писала Financial Times.

Собачьи упряжки, о которых говорит президент США, относятся к элитному подразделению военно-морского флота Дании «Сириус». С середины XX века оно занимается патрулированием северо-восточной части Гренландии.

Гренландия формально не входит в НАТО, но подпадает под действие пятой статьи Североатлантического договора благодаря членству в союзе Дании.

Дания указывает, что на острове уже размещена американская военная база, а действующее соглашение с Копенгагеном не ограничивает численность военных США, хотя её значительное увеличение, вероятно, потребует согласия датских властей.