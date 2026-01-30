Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о чрезвычайном положении из-за «угрозы национальной безопасности» со стороны Кубы. Документ позволяет вводить дополнительные пошлины на товары из стран, которые продают или иным образом поставляют нефть на Кубу.

В сообщении Белого дома говорится, что кубинские власти «сотрудничают с многочисленными враждебными странами», размещая на своей территории их военные и разведывательные объекты. «Например, на Кубе находится крупнейший российский зарубежный центр радиоэлектронной разведки, занимающийся кражей конфиденциальной информации, представляющей национальную безопасность, из США», — заявили в администрации американского президента.

Кроме того, в сообщении утверждается, что Куба предоставляет убежище террористическим группировкам, таким как ХАМАС и «Хезболла».

«Режим преследует и пытает политических оппонентов, отрицает свободу слова и печати, коррупционным путем наживается на страданиях кубинского народа и сеет хаос, распространяя коммунистическую идеологию по всему региону», — заявили в Белом доме.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что Гавана решительно осуждает попытки США ввести полную блокаду поставок топлива на остров. По его словам, чтобы оправдать свои действия, администрация Трампа пытается представить Кубу как угрозу, «которой она не является».

«США также прибегают к шантажу и принуждению, чтобы заставить другие страны присоединиться к их повсеместно осуждаемой политике блокады Кубы, угрожая им введением произвольных и несправедливых пошлин в случае отказа, что является нарушением всех правил свободной торговли», – написал Паррилья в соцсети X.