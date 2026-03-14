Трамп объявил об уничтожении военных объектов на иранском острове Харк

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные осуществили «одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока». По его словам, были уничтожены все военные объекты на иранском острове Харк – через него проходит примерно 90% экспорта сырой нефти страны.

«Наше оружие – самое мощное и совершенное из всех вооружений, которые когда-либо знал мир, но из соображений приличия я решил НЕ уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове. Однако, если Иран или кто-либо еще предпримет какие-либо действия, препятствующие свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Представитель американских военных заявил The New York Times, что операция была направлена на хранилища ракет и мин. Утверждается, что они используются Ираном для перекрытия движения в Ормузском проливе.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что всего во время атак на острове было слышно более 15 взрывов, а целью ударов были ПВО, морская база, диспетчерская вышка и вертолетная площадка. Согласно сообщению, работа противовоздушной обороны на острове была возобновлена через час после атаки.

В КСИР добавили, что нефтяная инфраструктура острова не пострадала.

«Иран предупреждал о последствиях удара по энергетической инфраструктуре страны: в таком случае вся нефтегазовая инфраструктура региона, в которой заинтересованы США и их союзники, будет охвачена огнем и уничтожена», – говорится в сообщении.

В пятницу Госдепартамент США назначил награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновниках. В списке разыскиваемых десять человек, однако указаны имена только шести из них: глава иранской службы безопасности Али Лариджани, министр разведки Исмаил Хатиб, министр внутренних дел Эскандар Момени, старший военный советник верховного лидера Яхья Рахим Сафави и глава администрации верховного лидера Али Асгар Хеджази.

«Эти лица командуют и руководят различными подразделениями КСИР, которые планируют, организуют и осуществляют террористические акты по всему миру», – говорится в объявлении.