Трамп объявил об уничтожении военных объектов на иранском острове Харк

Нефтяной терминал на острове Харг, Иран, 25 февраля 2026 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные осуществили «одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока». По его словам, были уничтожены все военные объекты на иранском острове Харк – через него проходит примерно 90% экспорта сырой нефти страны.

«Наше оружие – самое мощное и совершенное из всех вооружений, которые когда-либо знал мир, но из соображений приличия я решил НЕ уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове. Однако, если Иран или кто-либо еще предпримет какие-либо действия, препятствующие свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Представитель американских военных заявил The New York Times, что операция была направлена на хранилища ракет и мин. Утверждается, что они используются Ираном для перекрытия движения в Ормузском проливе.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что всего во время атак на острове было слышно более 15 взрывов, а целью ударов были ПВО, морская база, диспетчерская вышка и вертолетная площадка. Согласно сообщению, работа противовоздушной обороны на острове была возобновлена через час после атаки.

В КСИР добавили, что нефтяная инфраструктура острова не пострадала.

«Иран предупреждал о последствиях удара по энергетической инфраструктуре страны: в таком случае вся нефтегазовая инфраструктура региона, в которой заинтересованы США и их союзники, будет охвачена огнем и уничтожена», – говорится в сообщении.

В пятницу Госдепартамент США назначил награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновниках. В списке разыскиваемых десять человек, однако указаны имена только шести из них: глава иранской службы безопасности Али Лариджани, министр разведки Исмаил Хатиб, министр внутренних дел Эскандар Момени, старший военный советник верховного лидера Яхья Рахим Сафави и глава администрации верховного лидера Али Асгар Хеджази.

«Эти лица командуют и руководят различными подразделениями КСИР, которые планируют, организуют и осуществляют террористические акты по всему миру», – говорится в объявлении.

  • США и Израиль наносят удары по Ирану с 28 февраля. Тегеран в ответ атакует Израиль, а также соседние страны, в том числе американские военные базы в Персидском заливе.
