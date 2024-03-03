Трамп одержал победу на кокусах в Миссури

Бывший президент США Дональд Трамп одержал победу на кокусах (собраниях избирателей) Республиканской партии в штате Миссури. Согласно официальным данным, сторонники его соперницы Никки Хейли не были в большинстве ни на одном из более чем 200 собраний, проведенных в штате.

Трамп также набрал более 90% голосов участников партийного собрания в Мичигане, которое выбирало делегатов на съезд республиканцев. Ранее он уверенно победил на праймериз в этом штате.

Трамп одержал победу во всех штатах, где до сих пор проводились праймериз или кокусы и, по оценкам многих комментаторов, добьется существенного успеха и в так называемый Супервторник, 5 марта, когда пройдет сразу 16 голосований. Многие республиканцы призывали Хейли прекратить борьбу за номинацию, однако она ранее заявила, что останется в гонке по крайней мере до Супервторника. В последнее время она все более резко критикует Трампа, в том числе из-за разногласий по вопросам внешней политики.

Согласно большинству последних опросов общественного мнения, Трамп сейчас несколько опережает действующего президента, демократа Джо Байдена, которому он проиграл на выборах в 2020 году. В том числе, он лидирует в большинстве традиционных конкурентных штатов, голосование в которых как правило решает судьбу выборов. Разрыв, по опросам, однако, небольшой - несколько процентов.