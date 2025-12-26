Трамп подтвердил встречу с Зеленским на выходных

Президент США Дональд Трамп сообщил в разговоре с Politico, что ожидает продуктивной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие выходные.

Зеленский ранее написал, что планирует встречу с Трампом во Флориде 28 декабря. На переговорах президент Украины намерен обсудить мирный план их 20 пунктов, разработанный Киевом в ходе встреч с США и Евросоюзом.

Ожидается, что встреча будет посвящена гарантиям безопасности со стороны США, пишет Politico. Кроме того Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожкой электростанцией и контролю над территориями Донбасса, на которые претендует Москва. Киев со свой стороны предлагает создание демилитаризованной зоны по линии соприкосновения.

Politico пишет, что Россия пока что не показала готовности принять какие-либо предложения из мирного плана, о котором говорил Зеленский. Но Трамп отметил, что Москве придется согласиться на определённые уступки, так как российская экономика находится в тяжёлом положении.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что представленный украинским президентом Владимиром Зеленским мирный план кардинально отличается от версии, которая обсуждается на консультациях российской и американской делегаций.

Рябков также отметил, что Киев не нацелен на договорённости по урегулированию кризиса.

Вместе с тем Трамп в беседе с Politico заявил, что в скором времени рассчитывает поговорить и с российским президентом Владимиром Путиным. «Так скоро, как захочу», — уточнил президент США.