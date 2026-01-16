Accessibility links

Трамп пригрозил пошлинами тем, кто против контроля США над Гренландией

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения новых пошлин в отношении стран, которые выступают против американского контроля над Гренландией.

«Я могу ввести пошлины для стран, которые не согласятся с [притязаниями США на] Гренландию, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу это сделать», – передает слова Трампа телеканал CNN.

Такое заявление он сделал во время мероприятия в Белом доме, которое было посвящено здравоохранению в сельской местности. Как отмечает CNN, Трамп говорил об использовании пошлин для принуждения других стран к сотрудничеству в рамках плана по снижению цен на лекарства в США. Американский президент также назвал себя «королем пошлин».

В пятницу делегация США прибыла в Копенгаген, чтобы встретиться лидерами Дании и Гренландии и обсудить сотрудничество.

  • 14 января Дания заявила об увеличении военного присутствия на острове. Сообщения об этом сформулированы так, что их можно трактовать как шаг навстречу США по вопросу об укреплении обороноспособности. В сообщении министерства обороны Дании говорится о том, что военные ряда стран-союзников по НАТО примут в ближайшее время участие в миссии по подготовке планов расширения военного сотрудничества в регионе.
  • Некоторые страны уже объявили об отправке в Гренландию своих военных для участия в этой миссии или в предстоящих учениях в Гренландии. Речь не идёт о боевых частях, и общее число иностранных военнослужащих составляет единицы или десятки.
  • Дональд Трамп неоднократно заявлял о своём желании получить контроль над Гренландией. Впервые идея была высказана им в 2019 году, во время первого президентского срока. Трамп утверждал, что Гренландия жизненно важна для американских военных, и что Дания не сделала достаточно для её защиты.
