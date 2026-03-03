Трамп пригрозил разорвать торговлю с Испанией из-за позиции по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить торговые отношения с Испанией после того, как Мадрид отказался разрешить использование своих баз для ударов по Ирану и не согласился увеличить военные расходы до 5% ВВП.

«У них есть великие люди, но у них нет великого руководства. И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась на повышение до 5%. Они хотели оставить все на уровне 2%, и они не платят эти 2%, поэтому мы собираемся прекратить всю торговлю с Испанией», — сказал Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

Трамп также добавил, что США при желании могли бы использовать испанские базы без согласия Мадрида.

Мерц со своей стороны заявил, что Берлин и Вашингтон «придерживаются одной точки зрения в вопросе свержения этого ужасного режима в Иране».

«Мы пытаемся убедить Испанию в соблюдении целевого показателя расходов на оборону в размере 5%. Нам необходимо рассмотреть стратегию после падения иранского режима. Это чрезвычайно важно для Европы и Израиля», — подчеркнул канцлер.

Испания и США совместно используют базы в Мороне и Роте на юге страны, однако Мадрид ранее заявил, что они не будут применяться для ударов по Ирану. После этого американская авиация была переброшена в Германию.

Власти Испании в ответ на заявления Трампа призвали Вашингтон соблюдать международное право и торговые соглашения с ЕС и заявили, что готовы к возможным экономическим последствиям. Мадрид утверждает, что располагает необходимыми ресурсами для смягчения возможных последствий торгового эмбарго со стороны США.