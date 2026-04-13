Трамп пригрозил уничтожить нарушившие блокаду корабли

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением иранских кораблей, которые приблизятся к американской «блокаде».

«Иранский военно-морской флот лежит на дне моря, полностью уничтоженный – 158 кораблей. Мы не поразили их немногочисленные, как они их называют, «быстроходные ударные корабли», потому что не сочли их серьезной угрозой. Предупреждение: если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно уничтожен с использованием той же системы уничтожения, которую мы применяем против наркоторговцев на лодках в море», – написал он в Truth Social.

Центральное командование США ранее заявило, что 13 апреля в 10:00 по североамериканскому восточному времени (17:00 по московскому и киевскому) начнет блокаду морского трафика в иранские порты. Ограничения, как говорится в сообщении, коснутся всех судов независимо от страны, если они направляются в иранские порты или покидают их в Персидском и Оманском заливах. Проход через Ормузский пролив в порты других стран не планируется ограничивать.

Высокопоставленный американский чиновник рассказал The Wall Street Journal, что для обеспечения блокады используются 15 военных кораблей США. Он добавил, что ряд европейских стран готовы участвовать в обеспечении безопасности судоходства, но отказываются присоединиться к блокаде.

Решение принято после провала переговоров США и Ирана в Исламабаде 11 апреля. Стороны не договорились по ключевому вопросу – ядерной программе Тегерана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что приближение военных судов к проливу будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня и будет жестко пресекаться. Представитель иранских вооруженных сил назвал действия США по ограничению движения судов «актом пиратства» и пригрозил, что в случае угрозы портам Ирана порты в Персидском и Оманском заливах не будут в безопасности.

По данным The Wall Street Journal, в Белом доме обсуждают дальнейшие шаги – от возобновления ограниченных ударов по Ирану до более масштабной операции, но последний вариант считается менее вероятным. Источники издания отметили, что администрация Трампа также рассматривает вариант краткосрочной блокады с последующей передачей части ответственности за безопасность судоходства союзникам.

При этом союзники по НАТО, включая Великобританию и Францию, отмечает Reuters, заявили, что не будут принимать участие в блокаде, подчеркнув необходимость возобновления движения по водному пути, через который проходит около одной пятой мирового объема нефти.