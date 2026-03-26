Трамп призвал Иран скорее соглашаться на мир

Президент США Дональд Трамп в четверг призвал Иран скорее договариваться о мире, в противном случае, по его словам, «не будет пути назад» и, как следует из его поста в соцсети Truth Social, Соединённые Штаты усилят удары по Ирану.

Трамп выразил недоумение в связи с поведением иранских представителей, назвав их «странными». По словам Трампа, они «умоляют» США заключить соглашение, но публично говорят по-другому, заявляя, что только изучают американские предложения. «Неправильно! Им пора бы стать серьёзными, пока не стало слишком поздно», - заключил Трамп.

В понедельник президент США заявил о том, что сейчас идут переговоры с Ираном о завершении военного конфликта. Трамп выразил надежду на то, что соглашение вскоре будет заключено, и говорил, что Иран готов пойти на значительные уступки, в частности отказаться от своей ядерной программы. По словам президента США, в военном отношении Иран полностью разгромлен, и заключение «сделки» — лучшая возможность для него.

В Иране отрицают не только согласие на требования США, но и сам факт переговоров. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи признал, что через посредников Ирану были переданы предложения США, и Иран ответил, но, по его словам, это нельзя назвать переговорами. Reuters со ссылкой на источники ранее сообщало, что Тегеран отверг так называемые 15 пунктов США и настаивает на собственных условиях завершения войны.

Ранее Трамп пригрозил Ирану ударами по электростанциям и другим объектам энергетики, если тот до вторника не разблокирует Ормузский пролив для свободного движения судов. Ещё до истечения этого срока президент США, однако, сообщил о переговорах и перенёс срок ультиматума на пять дней. В Иране отказываются разблокировать пролив, через который в обычное время проходит около 20% мирового трафика нефти. Там заявили, что он закрыт для США и их союзников, но открыт для судов из «дружественных» Ирану стран.

26 марта боевые действия, начатые в конце февраля ударами Израиля и США по Ирану, продолжались. Иран наносит ракетные удары по Израилю, сообщается о попаданиях в ряде мест, есть пострадавшие. Два человека погибли в Абу-Даби (ОАЭ) после иранского ракетного удара. Израиль нанёс удары по нескольким целям в Иране. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе одного из ударов был убит глава ВМФ Корпуса стражей исламской революции, который, как отмечается, был командующим операцией в Ормузском проливе.

На мировых рынках нефть в четверг перешла к росту на фоне опасений, что прекращение огня в ближайшее время достигнуто не будет. Биржевые индексы падают.

В случае, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, на повестке дня может стоять наземная операция против Ирана, пишет Axios со ссылкой на источники в Пентагоне. Рассматривается, в частности, возможность захвата острова Харк - главного нефтяного экспортного хаба Ирана или же островов в Ормузском проливе. Официально о военном планировании командование США не сообщает.