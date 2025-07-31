Трамп призвал Медведева «следить за словами»

Президент США Дональд Трамп посоветовал заместителю главы Совета безопасности России Дмитрию Медведеву «следить за словами» и назвал его «провалившимся бывшим президентом, который думает, что он до сих пор президент». О Медведеве Трамп упомянул в одном из своих постов в соцсети Truth Social, посвящённому анонсированному Трампом введению импортных пошлин на товары из Индии, в том числе в связи с её торговыми связями с Россией.

«Мне все равно, чем Индия занимается с Россией. Они могут вместе разрушить свои мёртвые экономики, мне все равно... США почти не ведёт бизнес с Россией. Давайте сохраним это так, как есть, и скажите Медведеву, провалившемуся экс-президенту России, который до сих пор думает, что он президент, чтобы он следил за словами. Потому что он заходит на очень опасную территорию», - написал Трамп. Он не уточнил, какой именно пост Медведева вызвал такую реакцию.

Медведев, бывший президент и глава правительства России, с 2020 года занимающий специально для него созданный пост заместителя председателя Совбеза, часто комментирует текущие события в соцсетях, снабжая свои комментарии оскорблениями в адрес лидеров Запада и плохо завуалированными угрозами ядерной войной.

На днях Медвдеев в связи с объявленным президентом США сокращением данного Москве срока на заключение перемирия с Украиной написал, что такие шаги только приближают войну между Россией и Соединёнными Штатами. Также, обращаясь к стороннику Трампа и соавтору законопроекта о санкциях против России, сенатору Линдси Грэму, Медведев написал: «Не вам и не Трампу диктовать, когда садиться за стол переговоров. Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!»

Дмитрий Медведев утром в четверг отреагировал на заявление Трампа в его адрес, написав: «Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой». Комментируя слова про «мёртвую экономику» Индии и России, он посоветовал Трампу «вспомнить свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «мёртвая рука»". По всей видимости, здесь содержится намёк на так называемую систему «Периметр», иначе называемую «Машина Судного дня» или «Мёртвая рука» - речь идёт об автоматической системе запуска российских ядерных ракет по территории США в случае ядерного удара по российской территории и гибели высшего руководства. В РВСН подтверждали, что такая система, созданная ещё в советские времена, действительно существует.

Накануне Трамп объявил о 25-процентных пошлинах по отношению к Индии, отметив, что эта страна закупает у России энергоносители. Во вторник президент США дал России 10 дней на заключение «сделки» с Украиной, пригрозив новыми санкциями, в том числе против торговых партнёров Москвы.