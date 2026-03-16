Трамп: Путин не боится Европы, он боится США

Президент России Владимир Путин не боится Европы, он боится Соединённых Штатов Америки. Такое мнение высказал, выступая 16 марта в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп, коснувшись темы разногласий между союзниками по НАТО.

Ранее Трамп в разговоре с Financial Times заявил, что будущее НАТО может оказаться «очень плохим», если союзники не помогут обеспечить безопасность Ормузского пролива на фоне вооружённого конфликта между США и Ираном. Трамп призвал Великобританию, Францию и ещё ряд стран Европы, а также Китай, Японию и Южную Корею присоединиться к усилиям по открытию пролива, через который проходит около пятой части всей мировой нефти. Ряд государств, входящих в НАТО, однако, фактически отклонил призыв президента США.

Говоря о будущем НАТО, Трамп отметил: «НАТО - это мы» (то есть США). «Спросите Путина. Путин боится нас. Он не боится, он совершенно не боится Европы. Он боится Соединенных Штатов Америки и той армии, которую я создал в первый срок», - заявил президент.

При этом он отметил, что продолжает вместе с союзниками работать над достижением мирного урегулирования в Украине.

По данным The Wall Street Journal, администрация США планирует объявить о создании международной коалиции для сопровождения судов через Ормузский пролив. Ожидается, что в нее войдут несколько стран, согласившихся участвовать в операции. «Вполне уместно, чтобы те, кто извлекает выгоду от пролива, помогли обеспечить [безопасность], чтобы там не произошло ничего плохого, – сказал Трамп. – Если не будет ответа или если ответ будет отрицательным, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО».

По данным The Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Трамп отметил в понедельник, что разочарован позицией Великобритании, однако не исключил, что она всё же будет участвовать в миссии.

Президент США также сказал, что обсуждал вопрос об Ормузском проливе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и предположил, что Франция может принять участие в коалиции. По словам Трампа, есть ряд стран, которые хотят участвовать в миссии, есть и другие, у которых «нет энтузиазма». Он упрекнул эти страны в том, что США «десятилетиями» их защищали, а они теперь не хотят помочь.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник фактически отверг возможное участие Берлина в коалиции, отметив, что Германия не участвует в войне. Он также отметил, что в ней не участвует и НАТО, а США и Израиль не консультировались с другими странами перед началом боевых действий против Ирана. О том, что ведущиеся против Ирана боевые действия - это не война ЕС, сказала также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас. Она отметила по итогам совещания глав МИД стран ЕС, что большинство стран Евросоюза не хочет расширения мандата военно-морской миссии Aspides, которая сейчас защищает торговые суда в Красном море, на Персидский залив.

Трамп отметил также, что операция против Ирана продолжается с прежней силой, и что в её ходе уже были поражены более 7 тысяч различных целей. США и Израиль наносят удары по Ирану уже более двух недель, Иран в свою очередь подвергает ударом Израиль и ряд стран региона - союзников США, в том числе ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию.



После начала военной операции США и Израиля Иран фактически перекрыл Ормузский пролив. Руководители американских нефтяных компаний Mobil, Chevron и ConocoPhillips, по данным The Wall Street Journal, предупредили администрацию Трампа, что перебои в судоходстве в проливе «будут продолжать создавать волатильность на мировых энергетических рынках».