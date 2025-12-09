Трамп раскритиковал ЕС и призвал провести выборы в Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявил о том, что в Украине следовало бы провести президентские выборы.

«У них давно не было выборов», — заявил Трамп, добавив: «Они говорят о демократии, но дело идёт к тому, что это уже не будет демократия». Президент США не исключил, что в случае проведения выборов Зеленский вновь мог бы одержать победу.

Ранее Трамп уже призывал провести в Украине выборы и даже называл президента страны Владимира Зеленского «диктатором», впоследствии он не повторял этих утверждений.

Срок полномочий Зеленского истёк в прошлом году, однако, согласно законодательству, он остаётся на своём посту до тех пор, пока не пройдут новые выборы, а их проведение невозможно, пока действует военное положение, введённое в первый день российского вторжения, 24 февраля 2022 года. О «нелегитимности» Зеленского не раз заявлял российский президент Владимир Путин.

Трамп в интервью Politico также прокомментировал мирные переговоры, ведущиеся при посредничестве США. По его словам, Россия сейчас «без сомнения» находится в более сильной переговорной позиции, чем Украина. «Я уважаю народ и армию Украины за их храбрость, борьбу и так далее, но рано или поздно, как правило, размеры победят», — заявил Трамп, отметив, что советует Зеленскому согласиться с американской мирной инициативой, предусматривающей значительные уступки со стороны Украины.

Он также отметил, что Европа «плохо справляется» с войной, и раскритиковал Зеленского, стремление которого вернуть аннексированный Крым и вступить в НАТО, по мнению президента США, могло спровоцировать Россию на агрессию. Он также вновь подверг критике администрацию своего предшественника Джо Байдена.

Издания Axios и Politico со ссылкой на свои источники ранее писали о том, что Соединённые Штаты в последние дни вновь усилили давление на Украину с целью добиться скорейшего заключения мирного соглашения с Россией. Axios в частности пишет, что во время недавнего телефонного разоговора спецпредставителей Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским представители США настаивали на согласии президента Украины с передачей под контроль России всей территории Донецкой области - как этого требует Москва. Зеленский накануне непрямо отверг это, заявив, что по территориальным вопросам консенсуса пока нет.

«Безусловно, Россия настаивает, чтобы мы отдали территории. Мы определенно не хотим ничего отдавать — за это мы и боремся», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что 9 декабря украинская сторона при участии европейцев закончит работу над очередной версией мирного плана и передаст его США.

Большая часть интервью Трампа была посвящена отношениям с Европейским союзом. В недавно опубликованной стратегии национальной безопасности США содержится резкая критика ЕС. Представители администрации США резко критиковали Брюссель за решение оштрафовать соцсеть Илона Маска X, обвиняя Еврокомиссию в стремлении ограничить свободу слова.

Трамп в интервью повторил ряд тезисов, содержащихся в стратегии, в частности призвал страны ЕС ограничить миграцию. Он также подтвердил, что будет выражать поддержку европейским политикам, которые разделяют его взгляды, в частности премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Лидеров ЕС он назвал «слабыми», а страны Евросоюза — «находящимися в упадке».