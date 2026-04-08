Трамп: с Ираном обсуждается снятие санкций, обогащения урана не будет

Президент США Дональд Трамп днём 8 апреля, спустя несколько часов после объявления о двухнедельном перемирии в конфликте с Ираном, заявил о том, что Соединённые Штаты будут «плотно сотрудничать» с Тегераном, где, по его словам, произошла «очень продуктивная смена режима».

По словам Трампа, Иран не будет обогащать уран, а Соединённые Штаты в сотрудничестве с Ираном обеспечат сохранность имеющегося урана (Трамп отозвался о нём как о «радиоактивной пыли» после бомбардировок США). Кроме того, по словам президента, обсуждается снятие с Ирана пошлин и санкций. «Многие из 15 пунктов» мирного плана США уже согласованы - написал Трамп в соцсети Truth Social.

При этом в другом посте он отметил, что против стран, которые поставляют Ирану вооружение, будут введены пошлины в размене 50%. Что это за страны, он не назвал. СМИ ранее сообщали, что в частности Россия поставляет в Иран беспилотники.

Трамп в своих постах не прокомментировал тему Ормузского пролива, открытия которого он требовал от Ирана, грозя в противном случае разбомбить ключевые объекты инфраструктуры этой страны. Как утверждает корреспондент ABC News, в разговоре с ним Трамп поддержал идею совместного американо-иранского предприятия, которое взимало бы с судов третьих стран плату за проход через пролив. Сам президент официально об этом не заявлял. Ранее Трамп требовал от Ирана открыть пролив без предварительных условий. В Иране заявили, что готовы сделать это на период перемирия, но в то же время там дают понять, что хотят контролировать стратегически важный пролив и, вероятно, взимать с судов плату за проход.

Обе стороны конфликта после объявления о перемирии заявили о своей победе. В Иране заявляют, что Трамп не выполнил свои угрозы и в принципе согласился на иранские мирные инициативы из 10 пунктов, которые предусматривают в том числе снятие с Ирана санкций и иранский контроль над Ормузским проливом. В администрации США заявляют, что достигли всех военных целей. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что в ходе начавшейся 28 февраля операции были уничтожены ВМФ Ирана и противовоздушная оборона как эффективная сила.

По словам Хегсета, США могли уничтожить экономику Ирана за несколько минут, но Трамп «выбрал милосердие», поскольку Иран согласился на «сделку». Глава Пентагона также заявил, что Иран или сам передаст обогащённый уран США, или Соединённые Штаты заберут его силой. В Тегеране не подтверждали, что согласны на отказ от обогащения урана и передачу его США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее назвал «хрупким» достигнутое между США и Ираном соглашение о прекращении огня на 14 дней. Выступая в Будапеште 8 апреля, Вэнс отметил, что президент Дональд Трамп «с нетерпением» ожидает дальнейшего продвижения к мирному соглашению в ходе переговоров, которые, как сообщается, могут пройти 10 апреля в Пакистане. Ряд СМИ со ссылкой на источники пишут, что Вэнс возглавит американскую делегацию.

Пакистан сыграл ключевую посредническую роль в заключении перемирия. Премьер-министр страны Шехбаз Шариф подтвердил, что мирные переговоры пройдут в Исламабаде. Он также поблагодарил Китай, Саудовскую Аравию, Турцию, Египет и Катар за посреднические усилия.