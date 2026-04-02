Трамп уволил генпрокурора США Пэм Бонди

Президент США Дональд Трамп уволил Пэм Бонди с поста генерального прокурора США. Он объявил через свою соцсеть Truth Social, что временно исполняющим обязанности генпрокурора (министра юстиции) станет заместитель Бонди Тодд Бланш, а Бонди уйдет с государственной службы.

«Пэм Бонди — Большой Патриот Америки и верный друг, который верно служил Генеральным Прокурором в течение последнего года. Пэм потрясающе работала, руководя мощным ударом по Преступности по всей стране, в результате Убийства рухнули до самого низкого уровня с 1900 года, — написал Трамп. — Мы любим Пэм, и она переходит на очень нужную и важную новую работу в частном секторе, о чем будет объявлено в ближайшем будущем».

Как отмечает агентство AFP, сторонники Трампа были недовольны тем, как министерство юстиции под руководством Пэм Бонди действовало при публикации материалов дела Джеффри Эпштейна.

Это дело и материалы по нему, как напоминает агентство, были и остаются политической проблемой для Трампа, долгое время дружившего с Эпштейном, передает Би-би-си.

Кроме того, как отмечают работающие в Вашингтоне журналисты, Бонди, с точки зрения других членов команды Трампа, недостаточно сделала в части уголовного преследования оппонентов Трампа, в частности, бывшего директора ФБР Джеймса Коми и генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

«Трамп неоднократно требовал укрепить контроль над министерством юстиции, чтобы по его желанию открывать расследования против людей, притом что его предупреждали, что для этого недостаточно улик», — напоминает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Айони Уэллс.

В четверг New York Times писала, что Трамп давно задумывался об увольнении Бонди. По данным New York Times, Трамп может назначить новым министром юстиции главу Управления защиты окружающей среды Ли Зелдина.