Трамп выступил с посланием Конгрессу «О положении страны»

Президент США Дональд Трамп вечером 24 февраля (рано утром 25 февраля по московскому времени) выступил в Вашингтоне с посланием к Конгрессу «О положении страны». Это предусмотренное конституцией США ежегодное выступление перед членами обеих палат Конгресса, в ходе которого президенты оценивают ситуацию в стране и говорят о приоритетах своей администрации.

Обращение транслировал сайт Белого дома. Трансляцию с синхронным переводом на русский язык вёл телеканал Настоящее Время.

В своём выступлении президент США, как и предполагали комментаторы, сосредоточился прежде всего на внутриполитических проблемах - экономике, борьбе с нелегальной иммиграцией. Однако он коснулся и внешнеполитических тем, в том числе войны в Украине.

По словам Трампа, его администрация уже положила конец восьми вооружённым конфликтам в мире и сейчас «прилагает огромные усилия, чтобы положить конец девятой войне, кровопролитию и резне между Россией и Украиной». Трамп отметил, что в этой войне каждый месяц погибает 25 тысяч солдат, и повторил свой тезис о том, что эта война не случилась бы, если бы он в 2022 году был президентом. Российское полномасштабное вторжение в Украину произошло 24 февраля 2022 года, ровно 4 года назад.

Трамп отметил заслуги своей администрации в частности в установлении перемирия в секторе Газа. «Как президент, я буду устанавливать мир везде, где это возможно», — сказал он.

Как и ожидалось, Трамп коснулся темы Ирана, отметив, что режим этой страны представляет угрозу для США, разрабатывая ракеты большой дальности и пытаясь восстановить свою ядерную программу. Трамп заявил, что США не позволят Тегерану получить ядерное оружие, при этом отметив, что «предпочёл бы решить эту проблему дипломатическим путем». США в последнее время направили на Ближний Восток крупную группировку, и сам Трамп не исключал возможности новых ударов по целям в Иране.

Говоря о Венесуэле, Трамп назвал Каракас — после военной операции по аресту и вывозу в США прежнего лидера Николаса Мадуро — новым «другом и партнёром» США. Прямо об отношениях с Россией президент не говорил.

Дональд Трамп начал свою речь с того, что в год 250-летия провозглашения независимости США настал золотой век Америки. Президент США перечислил успехи, которых, как он утверждает, достигла за год его администрация: граница с Мексикой на замке, инфляция снижается, враги Америки по всему миру устрашены, США все уважают, наркотики больше не поступают беспрепятственно в страну, уровень преступности невысок, цены на бензин упали, проценты по ипотеке упали, а биржевые индексы растут — как растёт и добыча нефти и газа. Президент США назвал свою страну «самой крутой» (the hottest) в мире.

Выступление Трампа — первое в течение его второго срока (в прошлом году он выступал в Конгрессе с речью, однако формально это не было обращение «О положении страны»). CNN отмечает, что обращение к депутатам было самым долгим в истории, Трамп говорил 1 час 47 минут.

Некоторые законодатели-демократы громко протестовали против тех или иных утверждений Трампа, одного вывели из зала, некоторые другие в знак протеста сами покинули помещение. В ответной речи демократов губернатор Вирджинии Эбигейл Спэнбергер заявила, что Дональд Трамп не предложил реальных решений проблем, многие из которых он активно усугубляет.

Выступление президента рассматривается как первый эпизод кампании перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре.

На выступление традиционно были приглашены гости, которые заняли места на галерее. Их могут приглашать как Белый дом, так и члены Конгресса, в том числе и демократы, которые сейчас находятся в оппозиции. В частности, конгрессмены и сенаторы-демократы пригласили свидетелей по делу Джеффри Эпштейна.

Белый дом пригласил американских хоккеистов, завоевавших на недавних Олимпийских играх в Италии золотые медали в противостоянии со сборной Канады. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пригласил четырёх астронавтов, которые должны вскоре направиться к Луне в рамках миссии «Артемида-2». Были приглашены также дочь брошенного в Гонконге за решётку критика властей КНР Джимми Лая, вдова убитого консервативного активиста Чарли Кирка, родители сотрудницы Национальной гвардии США Сары Бекстрем, убитой в прошлом году в Вашингтоне, брат убитого израильского дипломата Ярона Лищинского. Посол Украины в США Ольга Стефанишина также получила приглашение.



