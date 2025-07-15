Трамп: я разочарован Путиным, но ещё не порвал с ним

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью Би-би-си, которое он дал спустя несколько часов после того, как дал России 50 дней на заключение мира с Украиной, заявил, что «разочарован» поведением президента России Владимира Путина, но ещё «не ставит точку» в своих контактах с ним. На вопрос о том, способен ли он ещё доверять Путину, Трамп ответил, что «не доверяет почти никому».

Трамп снова пожаловался на то, что его разговоры с Путиным проходят по следующей схеме: «У нас отличная беседа. Я говорю: хорошо, мы, кажется, приблизились к решению. А потом он берёт и сносит очередное здание в Киеве». Трамп в последние дни неоднократно отмечал, что российский президент говорит с ним по телефону «очень любезно», но эти слова на практике ничего не значат, поскольку Россия не идёт на уступки и игнорирует мирные инициативы США, продолжая наносить удары по Украине.

Президент США отказался привести подробности того, как именно он хочет заставить Путина заключить мирное соглашение с Украиной. Трамп ограничился фразой: «Мы работаем над этим». В своем вчерашнем заявлении Трамп пригрозил России введением высоких импортных пошлин и вторичными санкциями против ее торговых партнеров, если Москва в течение 50 дней не пойдет на мир. Кроме того, он пообещал дополнительные поставки оружия Украине.

В интервью Би-би-си Трамп также отказался от своей прежней оценки НАТО как «устаревшего» альянса. По словам президента, теперь, когда НАТО «начинает платить по своим счетам», этот союз становится эффективнее. На последнем саммите НАТО в Гааге союзники поставили перед собой цель довести расходы на оборону и связанную с ней инфраструктуру до 5% ВВП — как и добивалась администрация США. Трамп подчеркнул, что лидеры таких стран, как Германия, Франция и Испания, проявляют уважение к нему и принимаемым им решениям.

Президент США, который ранее ставил под сомнение то, что Вашингтон будет защищать союзников, которые недостаточно вкладываются в оборону, в интервью Би-би-си подчеркнул важность коллективной безопасности, поскольку она «позволяет небольшим странам иметь защиту от более крупных».