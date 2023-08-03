Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы

Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что по выдвинутым против него уголовным обвинениям ему может грозить 561 год тюремного заключения. Об этом он написал спонсорам своей предвыборной кампании, вновь обвинив администрацию Джо Байдена в своём уголовном преследовании, которое он считает политически мотивированным.

«Сообщения указывают на то, что мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы в результате объявленной левыми охоты на ведьм», — написал Трамп в электронном письме, отметив, что речь идёт, по сути, об эквиваленте шести пожизненных заключений.

За последние месяцы против Трампа, который остаётся, по опросам, ведущим претендентом на выдвижение в президенты от республиканцев на выборах 2024 года, были последовательно выдвинуты обвинения по трём уголовным делам. Первое из них, которое рассматривает суд в Нью-Йорке, касается выплаты порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая, как считает следствие, была сделана из предвыборного фонда и потому была незаконной. Второе дело, находящееся на рассмотрении суда во Флориде, касается обвинения в незаконном хранении секретных документов.

Третье дело, обвинение по которому было предъявлено на днях, связано со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года. Его рассматривает суд в Вашингтоне. По нему бывшему президенту грозит самое суровое наказание. Хотя ему и не предъявлено обвинение в мятеже, Трампа подозревают в четырёх других преступлениях. Утверждается, что он вступил в сговор для того, чтобы не позволить Конгрессу подтвердить победу президента Джо Байдена, лишив тем самым избирателей их права на честные выборы. Обвинения связаны в частности с тем, что Трамп, не признав итоги выборов в семи штатах, пытался добиться того, чтобы Конгресс посчитал выборщиками от этих штатов его сторонников, а не официально избранных выборщиков - сторонников Джо Байдена. Собравшаяся у Капитолия толпа, по мнению следствия, должна была оказать давление на вице-президента Майкла Пенса, чтобы тот во время церемонии сертификации итогов выборов заменил настоящих выборщиков на сторонников Трампа (Пенс отказался это сделать). При штурме Капитолия погибли несколько человек, в том числе из числа штурмовавших.

Бывший президент, ставший первым в истории президентом США, которому были предъявлены уголовные обвинения, отрицает вину. Министерство юстиции США утверждает, что в преследовании Трампа нет политического подтекста.

Как отмечает в частности The Hill, подсчёты Трампа носят скорее теоретический характер, поскольку суды в США крайне редко приговаривают подсудимых к максимальным срокам заключения; кроме того, сроки по разным обвинениям могут взаимозачитываться.

«Голос Америки» отмечает, что возбуждённое в Вашингтоне дело представляет для Трампа наибольшую угрозу реального наказания в том числе из-за потенциальной позиции присяжных и судьи. Жители столицы США в подавляющем большинстве поддерживают демократов и негативно относятся к Трампу, а из решений судьи Тани Чуткан по другим делам, связанным со штурмом Капитолия, и из её комментариям к процессуальным решениям по делу Трампа следует, что она считает события 6 января крайне серьёзным преступлением.