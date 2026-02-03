Трамп заявил, что Индия согласилась не закупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти и значительно увеличить закупки у Соединенных Штатов и, возможно, Венесуэлы.

«Это поможет ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ в Украине, которая идет прямо сейчас, и в которой каждую неделю погибают тысячи людей!», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

США, в свою очередь, снизят пошлины на индийские товары с 25% до 18%. Трамп утверждает, что Индия также будет стремиться снизить пошлины на импорт из США.

«Наши прекрасные отношения с Индией в будущем станут еще крепче. Премьер-министр Моди и я – два человека, которые умеют добиваться результатов, чего нельзя сказать о большинстве», – написал Трамп.

Премьер-министр Индии после переговоров с американским президентом написал в соцсети X, что он рад снижению пошлин США. «Огромное спасибо президенту Трампу от имени 1,4 миллиарда жителей Индии за это замечательное объявление», – добавил Моди.

Договоренности о закупках нефти в его сообщении не упоминаются.

Министр торговли Индии Пиюш Гоял назвал торговую сделку между странами «историческим поворотным моментом».

«Это соглашение открывает беспрецедентные возможности для фермеров, малых и средних предприятий, предпринимателей и квалифицированных рабочих, позволяя им производить продукцию в Индии для всего мира, разрабатывать дизайн в Индии для всего мира и внедрять инновации в Индии для всего мира. Оно поможет Индии получать технологии из США», – написал он в соцсети X.

Как отмечает агентство Reuters, в последнее время Индия начала сокращать закупки нефти у России. В январе они составляли около 1,2 миллиона баррелей в сутки. По прогнозам, в феврале закупки сократятся примерно до одного миллиона баррелей в сутки, а в марте – до 800 тысяч баррелей в сутки.