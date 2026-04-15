Трамп заявил, что Китай согласился не поставлять оружие Ирану

Президент США заявил, что Китай договорился с Вашингтоном не поставлять оружие Ирану. Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это и для них — и для всего мира. Такая ситуация больше не повторится. Они договорились не поставлять оружие Ирану», — отметил Трамп.

Он также сообщил о планах посетить Китай в ближайшие недели и встретиться с главой КНР Си Цзиньпином, отметив, что сотрудничество между странами лучше, «чем драка».

Ранее Трамп предупреждал, что у Китая возникнут «большие проблемы» в случае поставок оружия Ирану, и грозил Пекину дополнительными пошлинами.

При этом источники телеканала CNN сообщали, что американская разведка допускает возможные поставки Ирану китайских систем ПВО, включая переносные зенитные комплексы. Пекин эти обвинения отверг.

В свою очередь The Wall Street Journal пишет, что США и Иран обсуждают проведение второго раунда переговоров. По словам собеседников издания, стороны пока не согласовали дату, и «прогресс идет медленно».

Пакистанские источники сообщают, что встреча может пройти в Исламабаде в конце следующей недели при посредничестве Пакистана. В американскую делегацию могут войти вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и советник президента США Джаред Кушнер.

Иран, как ожидается, представят спикер парламента Мохаммад Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи.

Кроме того, Bloomberg сообщает, что США и Иран обсуждают возможность продления временного перемирия, срок которого истекает 21 апреля, ещё на две недели для проведения переговоров о мирном соглашении.

По данным собеседника агентства, посредники пытаются организовать технические консультации, чтобы урегулировать ключевые разногласия. При этом один из американских чиновников отметил, что гарантий продления режима прекращения огня нет и США пока не дали согласия на этот шаг. Тегеран эти сообщения не комментировал.