Трамп заявил, что попросил Путина не обстреливать Киев в течение недели

Президент США заявил, что призвал президента России не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. По словам Дональда Трампа, Владимир Путин согласился на это предложение.

«Из-за экстремального холода я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города на протяжении недели. Это не просто холод, это рекордно низкие температуры. Они никогда не сталкивались с таким холодом. И я лично попросил президента Путина в течение недели не наносить удары по Киеву и другим городам. Он согласился на это, и, должен вам сказать, это было очень приятно», – заявил Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме.

Трамп также добавил, что в российско-украинских мирных переговорах «достигнут большой прогресс». Об этом же сообщил и спецпосланик Трампа Стив Уиткофф. По его словам, большого успеха удалось достичь также в обсуждении территориальных вопросов.

«Соглашение о гарантиях безопасности и о процветании Украины во многом завершены», — отметил Уиткофф на заседании в Белом доме. Уиткофф также сообщил, что переговоры между Россией, Украиной и США продолжатся примерно через неделю

Утром в четверг российские провоенные блогеры, а затем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщили со ссылкой на источники о достигнутой между США, Украиной и Россией договоренности о пятидневном «энергетическом перемирии», то есть об отказе воюющих сторон от ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Ранее сообщалось, что такое перемирие могло стать одной из тем недавних трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

В свою очередь журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что украинские власти узнали о просьбе Трампа к у Путину временно прекратить удары по Украине из его публичного выступления.

По словам Миллера, украинская сторона не получала от России никаких сигналов и не уверена, что «энергетическое перемирие» действительно наступит.