Трамп заявил о «хорошем шансе» на соглашение о прекращении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета Air Force One после переговоров представителей Украины и США во Флориде 30 ноября заявил, что «есть хороший шанс заключить» соглашение о прекращении войны в Украине.

Трамп сказал, что Украина имеет «некоторые сложные проблемы». На вопрос журналиста о том, что он имеет в виду, президент США ответил, что речь идет о «ситуации с коррупцией», которая «не способствует» завершению войны. «Но я думаю, что есть хороший шанс заключить соглашение», – добавил он.

Госссекретарь США Марко Рубио по итогам встречи заявил, что закончить войну в Украине очень важно, но важна и безопасность, чтобы предотвратить новое вторжение и сделать Украину «более сильной и процветающей».

«Основу для этого мы заложили в Женеве, обсуждение продолжалось в течение недели, а сегодня был сделан очередной шаг. Однако нам есть еще над чем работать. Здесь есть еще одна сторона, которая должна стать частью этого уравнения», — сказал Рубио, имея в виду Россию.

Он отметил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф «едет в Москву, будет взаимодействовать с российской стороной, хотя мы понимаем и её позицию».

Издание The Wall Street Journal писало, что Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер отправятся в Россию для переговоров уже в первого декабря.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров назвал переговоры «продуктивными и успешными». Он сказал, что стороны говорили о «важных для Украины» вопросах и США «очень в этом поддерживают» Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Умеров доложил ему «об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах».

Важно, что в разговоре присутствует конструктив, и все вопросы на встречах обсуждались откровенно и были направлены на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины», — написал он в своем телеграм-канале.

Переговоры проходили в гольф-клубе Shell Bay в Майями 30 ноября. Издание Axios писало, что США хотят «устранить разногласия» с Украиной по вопросу территорий и гарантий безопасности. По данным The Wall Street Journal, переговоры включали вопросы о возможных выборах, обмене территориями и гарантиях безопасности. Издание пишет, что переговоры между США и Украиной длились более четырех часов.

Источник CNN утверждает, что одним из самых «проблемных аспектов» первоначального мирного предложения США из 28 пунктов было условие об официальном отказе Украины от своего стремления к вступлению в НАТО. Теперь переговорщики, по словам собеседника телеканала, обсуждают возможный сценарий, при котором Украине фактически будет запрещено вступать в Севроатлантический союз — без того, чтобы сам Киев формально отказывался от своего права стремиться к членству в НАТО.

«РБК-Украина» со ссылкой на источик пишет, что во Флориде, в частности, активно обсуждались вопросы территорий, затрагивалась также тема членства Украины в НАТО. По его словам, США «доносят до Украины позицию РФ, которая требует полного выхода украинских сил с Донбасса», но «позиция Украины остается неизменной: дискуссия по территориям должна начинаться с текущей линии соприкосновения».

О том, что именно вопрос о том, где пройдёт линия разграничения, был одним из главных, пишет и Axios. По вопросу вступления в НАТО украинская делегация говорила о том, что курс на членство в Альянсе закреплен в Конституции, и ее изменение ради заключения мирного соглашения является плохим прецедентом, заявил он.

Обсуждались также гарантии безопасности для Украины, однако о конкретных результатах этого обсуждения не сообщается.