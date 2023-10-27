Администрация Курской АЭС заявила об атаке беспилотниками на станцию

Курская атомная электростанция вечером в четверг была атакована тремя беспилотниками. Об этом сообщила в пятницу утром пресс-служба АЭС.

В телеграм-канале Курской АЭС утверждается, что пострадавших и разрушений нет, атомная электростанция работает в штатном режиме, радиационный фон «находится на уровне природных значений».

Накануне вечером Минобороны России заявило о трёх сбитых или перехваченных в Курской области беспилотниках самолётного типа. Утверждалось, что один из них упал в районе Курчатова, где находится АЭС. Об атаке на АЭС ведомство не сообщало.

По данным телеграм-канала «База», все три беспилотника атаковали Курскую АЭС. Взрывные устройства, которые несли два из них, по каким-то причинам не сдетонировали. Третий беспилотник, утверждает издание, взорвался возле склада с ядерными отходами. По информации источников канала, в результате взрыва был поврежден фасад здания склада.

Это не первая атака на Курчатов, который находится примерно в 70 километрах от границы с Украиной. 14 июля российские власти сообщили, что в нескольких километрах от АЭС упал или был сбит беспилотник. В начале сентября сообщалось о падении дрона в Курчатове. Российские власти заявляют, что город атакуется Украиной. Киев это не комментирует.