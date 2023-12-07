Три человека стали жертвами стрельбы в университете Невады

В кампусе университета Невады в среду, 6 декабря, в результате стрельбы погибли три человека, ещё один тяжело ранен.

Нападавший был убит в перестрелке с полицией, сообщила полиция Лас-Вегаса. Ранее в социальных сетях появились сообщения о стрельбе в кампусе университета, приведшей к жертвам. Студенты и преподаватели баррикадировались в своих классах.

Ведётся расследование инцидента. Зона происшествия была оцеплена, ограничивалось движение транспорта.

Стрельба произошла всего в нескольких километрах от места самого смертоносного расстрела в современной истории США, который произошёл 1 октября 2017 года. Тогда нападавший открыл огонь из отеля, убив 60 участников музыкального фестиваля и ранив сотни других.