Цены на нефть растут после решения ОПЕК+ сократить добычу

После того, как 2 апреля государства-экспортёры нефти, входящие в группу ОПЕК+, объявили о сокращении добычи более чем на один миллион баррелей в сутки, цена нефти начала расти. В понедельник утром нефть марки Brent торговалась на уровне 85 долларов за баррель, что на 7% выше, чем накануне.

В организацию ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Ирак, несколько стран Персидского залива, Казахстан, Алжир и Россия. На их долю приходится около 40% производства нефти в мире.

Саудовская Аравия заявила, что снизит производство на 500 тысяч баррелей в день, чтобы «поддержать стабильность нефтяного рынка».

Вице-премьер России Александр Новак также объявил, что Москва продлевает своё решение о добровольном сокращении добычи с марта на полмиллиона баррелей в сутки до конца 2023 года, передает ТАСС. Ирак сократит добычу на 211 тысяч баррелей в сутки, ОАЭ – на 144 тысячи.

Нынешнее сокращение станет дополнением к объявленному в октябре прошлого года снижению добычи на два миллиона баррелей в день, которое критиковали Соединённые Штаты и другие западные страны. США обвинили ОПЕК+ и одного из лидеров объединения, Саудовскую Аравию, в том, что она придерживается интересов России, несмотря на войну в Украине.

В Белом доме заявили, что считает новое сокращение неразумным.

При этом США призывали производителей нефти повысить объемы производства, чтобы снизить цены на энергоносители и помочь борьбе с инфляцией, а также помешать России получать больше доходов для финансирования войны в Украине.

В начале февраля западные страны ввели практически полное эмбарго на российский нефтяной экспорт, а также установили предельную цену на российскую нефть в $60 за баррель.

Цены нефти резко выросли после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Они достигали отметки 130 долларов за баррель. Однако в марте этого года на фоне опасений, что мировой банковский кризис ударит по спросу, упали до 70 долларов за баррель, что стало самым низким уровнем за последние 15 месяцев, отмечает Reuters.