Зеленский ввел санкции против дочери Рамзана Кадырова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении очередного пакета санкций против российских граждан и предприятий. В списке оказалась четвертая дочь главы Чечни Табарик Кадырова, пишет Радио Свобода со ссылкой на опубликованный указ президента Украины.

За что именно против дочери чиновника введены санкции, не сообщается. Киев считает, что физические и юридические лица из списка имеют отношение к продолжающейся российской агрессии в отношении Украины.

В открытом доступе почти нет информации о том, где работает Табарик Кадырова. Она упоминается лишь в хвалебных постах местных чиновников, которые ежегодно поздравляют ее с днем рождения. Также сообщалось, что Кадырова вышла замуж в прошлом году.

Окружение Рамзана Кадырова отреагировало на новость 2 апреля. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов написал пост в телеграме с оскорблениями в адрес президента Украины. Министр печати республики Ахмед Дудаев «обосновал« решение тем, что Зеленский «знает, откуда для него исходит угроза».

Всего санкции субботним указом введены против 33 физических лиц и более 200 компаний. Как следует из документов, опубликованных на сайте Офиса президента, под санкции попали жена и сын заместителя председателя Совета безопасности России, бывшего президента Дмитрия Медведева, Илья и Светлана Медведевы. В списке также мать бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которую называют приближенной Владимира Путина, Любовь Кабаева.

Ограничения предусматривают, в частности, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств.