ЦИК отказала Надеждину и Малинковичу в регистрации

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России отказала кандидатам на пост президента России Борису Надеждину и Сергею Малинковичу в регистрации. Надеждин пообещал обжаловать решение комиссии в суде, Малинкович вердикт оспаривать не будет.

Решение было принято единогласно. На заседании сегодня, 8 февраля, ЦИК признала недействительными 9 147 подписей избирателей в поддержку выдвижения Надеждина. Достоверными признаны 95 587 подписей (для регистрации необходимо 100 тысяч, сдать можно было не более 105 тысяч подписей).

ЦИК забраковала подписи умерших людей, с ошибками в данных о сборщиках, с ошибками в подписях (не совпали с базой МВД), собранные членами избирательных комиссий (это запрещено законом) и, по мнению ЦИК, оставленные не самими избирателями.

Ранее ЦИК обнаружила в подписях Надеждина более 15% брака. Некоторые из них были признаны недействительными из-за ошибок ЦИК при оцифровке. Например, комиссия расшифровала Ростов-на-Дону как «ростов на дому» и забраковала подпись. Подобные подписи штабу Надеждина удалось отстоять.

«Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно – за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир», – заявил Надеждин, отметив, что обжалует решение ЦИК в Верховном суде.

Надеждин – единственный из кандидатов, открыто выступающий за завершение войны в Украине и высказывающийся против политики нынешнего президента России Владимира Путина.

Также ЦИК отказала в регистрации кандидату от «Коммунистов России» Сергею Малинковичу: 8 979 подписей в поддержку его выдвижения были признаны недействительными.

Таким образом ЦИК зарегистрировала только четырёх кандидатов, в том числе нынешнего президента России Владимира Путина, который собирается стать президентом в пятый раз. Путин идёт на выборы самовыдвиженцем. Для регистрации ему требовалось сдать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК обнаружила в них 0,15% брака.