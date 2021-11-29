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Турецкие издания опубликовали фото первой леди Туркменистана. Ранее она не появлялась в СМИ
Турецкие СМИ опубликовали фото первой леди Туркменистана Огулгерек Бердымухамедовой. Совместное фото с участием президентов Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с супругами было сделано во время банкета в Ашхабаде 27 ноября.
В Туркменистан Эрдоган прилетел с двухдневным визитом и для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.
Официальные туркменские издания ранее никогда не публиковали фото Бердымухамедовой. Одним из первых фото туркменской первой леди опубликовало SonDakika.
Как пишет Настоящее время, Гурбангулы Бердымухамедов на экранах телевидения и на первых полосах официальных газет и журналов обычно появляется один, его супругу туркменские издания никогда не показывают. На семейных фото, как правило, представлены его сын, дочери и внуки.
Туркменская служба Радио Свобода указывает, что до сих пор широкой публике не известны простые факты об Огулгерек Бердымухамедовой, сколько ей лет и чем она занимается. В зарубежные поездки Бердымухамедов супругу не берет.
Гурбангулы Бердымухамедов занял должность президента Туркменистана в 2007 году – после смерти Сапармурата Ниязова, который к тому времени правил страной 21 год. Бердымухамедов носит титул "Аркадаг", что переводится как "покровитель". В 2012 и 2017 годах он побеждал на выборах президента, по официальным данным, с результатом в 97,14% и 97,69%.
Другие новости дня
Процесс над Саакашвили по делу о разгоне акции продолжится 23 декабря
Судебное заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди» продолжится в Тбилисском городском суде 23 декабря текущего года.
Сегодня на процессе выступил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – его обвиняют в превышении должностных полномочий. Политик впервые лично присутствовал на суде по своему делу.
Саакашвили заявил, что разгоны акций протеста происходят «в очень многих странах и никому не приходит в голову возбуждать по этому поводу дела».
Политик также напомнил, что после 7 ноября 2007 года подал в отставку и в стране прошли досрочные президентские выборы.
«После этого я сделал то, что в мире делают очень немногие лидеры. Я подал в отставку, сократил свой президентский срок на полтора года и пошел на новые президентские выборы, которые с трудом, но выиграл», – заявил он.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы.
В цхинвальском медцентре продолжают лечение от коронавируса 75 пациентов
В «красной зоне» инфекционного корпуса цхинвальского медцентра проходят лечение 75 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся пять человек. Об этом агентству «Рес» сообщила заместитель директора медцентра Зарина Туаева.
«За сутки с диагнозом новой коронавирусной инфекции госпитализирован один человек, выздоровел и выписан из больницы домой также один пациент», – уточнила Туаева.
Число выявленных случаев коронавируса в самопровозглашенной республике Южная Осетия превышает 9800, выздоровели более 8500, умерли 175.
До 1 декабря в Южной Осетии решением оперштаба остается запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
Обвиненный в убийстве олимпийский чемпион Зураб Звиадаури освобожден под залог
После выплаты залога в 50 тысяч лари (около 16 тысяч долларов), сегодня был освобожден под залог на время следствия олимпийский чемпион по дзюдо и бывший депутат парламента Грузии Зураб Звиадаури. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Общественное телевидение Грузии.
Звиадаури был задержан по обвинению в совершении умышленного убийства, это произошло близ села Цинандали в Кахетии 16 августа 2021 года.
Судья Мамука Циклаури удовлетворил ходатайство защиты и освободил из зала суда и второго фигуранта дела о тройном убийстве в Кахетии Джабу Джангирашвили, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия, под залог в размере 5 тысяч лари (1,6 тысяч долларов).
Сторона обвинения ходатайствовала о применении содержания под стражей в качестве меры пресечения в отношении обоих задержанных, сославшись на то, что обвиняемые могут скрыться или повлиять на свидетелей. Однако суд предпочел согласиться с доводами защиты.
Дальнейший судебный процесс будет возобновлен с рассмотрения дела по существу. В случае подтверждения вины олимпийскому чемпиону грозит от 8 до 15 лет, а владельцу оружия — до 3 лет лишения свободы.
Звиадаури является чемпионом Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. В 2012-2016 годах он был депутатом парламента, мажоритарным депутатом «Грузинской мечты» от Телавского района. После истечения срока депутатских полномочий Зураб Звиадаури работал в государственной компании транспортировки газа.
В Грузии играть в онлайн-казино запретят социально незащищенным и чиновникам
Почти миллиону граждан Грузии запретят играть в онлайн-казино. Как пишет агентство «Новости-Грузия», об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«Мы детально расписали, кого коснутся указанные ограничения. Это социально незащищенные лица, которые получают помощь от государства. Госслужащие, лица, которые обратятся к службе доходов с требованием о применении механизма самоограничения. А также лица, которые попадут в так называемый «черный список» на основании решения суда по требованию членов семьи. Круг лиц, для которых будет ограничен доступ к азартным играм, в целом составит до 1 миллиона совершеннолетних лиц», – заявил Гарибашвили.
Неделю назад Гарибашвили выступил с инициативой запретить онлайн-казино. По его словам, ежегодно из Грузии утекает 1,5 миллиарда лари, проигранных в онлайн-играх.
Русский язык станет обязательным для изучения в университетах ЦАР
Русский язык станет обязательным для изучения в университетах Центральноафриканской республики. Об этом сообщают африканские СМИ - Corbeau News Centrafrique и Agence Ecofin. Утверждается, что распоряжение об этом подписал президент страны Фостен-Арканж Туадера. Предполагается, что русский язык станет обязательным для изучения в магистратуре с 2022/2023 учебного года.
Сообщается, что сейчас разрабатываются учебные программы, а в начале 2022 года в Москве должна состояться встреча министров образования ЦАР и России. Не исключено, что в Центральную Африку отправятся преподаватели из России.
Как отмечают СМИ, русский язык в ЦАР изучался во времена Жана Беделя Бокассы, правившего страной в 1966-1979 годах и провозгласившего себя императором. В 2019 году русский язык вернулся в программу средних школ. Это совпало с активизацией сотрудничества между двумя странами. В ЦАР сейчас, по официальным данным, находятся сотни российских военных инструкторов, которые, как утверждает МИД России, способствуют мирному урегулированию в стране, прямо при этом не участвуя в боевых действиях правительственных войск против повстанцев.
При этом, по многочисленным данным, в ЦАР присутствуют и участвуют в боевых операциях наёмники так называемой ЧВК Вагнера. Эксперты ООН недавно опубликовали доклад, в котором содержатся обвинения в адрес российских наёмников в многочисленных преступлениях, включая убийства мирных жителей и изнасилования.
В ЦАР, по имеющимся данным, 2 крупных университета - Университет Банги и филиал международного университета Euclid.
Саакашвили: при Порошенко мне дважды предлагали занять должность премьера
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая в Тбилисском городском суде, заявил, что при президенте Украины Петре Порошенко ему дважды предлагали занять должность премьера, но он отказался.
«Все ради того, чтобы вернуться в Грузию, которую люблю до сумасшествия, и где была реальная угроза моей физической ликвидации», – сказал Саакашвили.
Экс-президент также заявил, что при встрече с грузинскими эмигрантами в разных странах ему рассказывали о тяжелой жизни в Грузии, которая «теряет свою независимость и постепенно переходит под контроль России».
«Во время моего президентства жизнь простых людей была гораздо лучше, чем сейчас. Это касается и курса национальной валюты и безработицы. Трагедия, когда на сезонные работы в Польшу из Грузии едут на заработки толпы грузин. За последние годы из Грузии эмигрировали почти 700 тысяч граждан. Это трагедия, которая происходит перед нашими глазами. Я не мог сидеть в Киеве и смотреть, как разваливается моя страна», – говорит Саакашвили.
- Петр Порошенко присвоил Саакашвили украинское гражданство 30 мая 2015 года, назначив его главой Одесской областной администрации. 26 июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. В 2019 году новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. 7 мая 2020 года Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.
Саакашвили: Я первый за 400 лет попавший в заключение правитель Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к общественности, выступая сегодня в Тбилисском городском суде – отвечая на обвинения в превышении должностных полномочий.
Саакашвили отметил, что когда он приехал в Грузию, то имел возможность несколько дней общаться с людьми, и увидел, что они живут очень тяжело.
Экс-президент призвал своих сторонников «вместе завершить то, что происходит сейчас», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Хочу сказать вам, мой дорогой грузинский народ, хочу спросить вас, вы не скучаете по чувству гордости за страну, по темпам развития и драйва, нововведениям и восстановлению, любви и теплу, торжеству победы? Тогда давайте все вместе закончим то, что происходит сейчас», – заявил Саакашвили.
Экс-президент также отметил, что его задержание является «очень большим позором для всех, кто в этом участвует».
«Это самое большое унижение. Весь мир изумлен, что я обращаюсь к вам из-за стекла, вместо того, чтобы дать мне возможность передвигаться вместе с вами по построенной мною стране и вместе развивать ее. Я первый правитель Грузии после царя Луарсаба, это было 400 лет назад, который попал в заключение», – сказал Саакашвили.
- Царь Картли Луарсаб II жил в начале 17 века. Был пленен персидским шахом Аббасом I, через семь лет заключения умер в крепости близ Шираза. Причислен Грузинской православной церковью к лику святых.
Саакашвили на суде рассказал о телефонном разговоре Путина и Лукашенко
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном заседании по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди» рассказал о событиях того периода.
По словам политика, «Грузия шла в НАТО», а президент России Владимир Путин предупредил его, что помешает этому процессу.
Саакашвили говорит, что владелец «Имеди», бизнесмен Бадри Патаркацишвили был проектом Кремля. Экс-президент Грузии утверждает, что узнал об этом от Александра Лукашенко, который спросил у Саакашвили: «Кто такой этот Аркадий (Бадри – ред.) Патаркацишвили, руководитель Олимпийского комитета? Он хочет приехать и встретиться со мной».
После этого Патаркацишвили, по словам Саакашвили, направился в Минск, а Путин позвонил Лукашенко и сказал:
«Ребята подъедут и будут говорить с Патаркацишвили. Тебе не обязательно с ним видеться».
Саакашвили говорит, что с Патаркацишвили в Беларуси встретились три генерала ФСБ России.
«После этого Путин объявил Лукашенко, что это (Патаркацишвили – ред.) – будущий президент Грузии. Это происходит в сентябре 2007 года», – заявил Саакашвили, добавив, что «деньги Патаркацишвили были полностью российскими».
- После разгона митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года и разгрома офиса телекомпании «Имеди», принадлежащей Бадри Патаркацишвили, президент Михаил Саакашвили подал в отставку. На президентских выборах, прошедших 5 января 2008 года, Саакашвили одержал победу, а Патаркацишвили набрал 7,1% голосов. Патаркацишвили скончался 12 февраля 2008 года в Лондоне от сердечного приступа.
Иран, Туркменистан и Азербайджан подписали соглашение о своповых поставках газа
Иран, Туркменистан и Азербайджан подписали соглашение об обмене газом в объеме до 2 миллиардов кубометров в год, сообщило в воскресенье иранское государственное информагентство IRNA.
В соответствии с соглашением, Иран будет получать газ из Туркменистана и отправлять эквивалентный объем в Азербайджан, сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, выступая по государственному телевидению.
«В соответствии с трехсторонним соглашением, подписанным в Туркменистане, Туркменистан будет продавать 5-6 миллионов кубометров газа в день Азербайджану», – сообщило агентство IRNA.
Оно также сообщило, что Иран движется к урегулированию затянувшегося спора о газовом долге с Туркменистаном, который в конце 2017 года заявил, что Тегеран должен ему 1,8 миллиарда долларов за поставленный газ.
«Мы скоро выплатим первый транш в счет погашения газового долга туркменской стороне», – сказал Оуджи, не назвав сумму долга.
Как пишет Голос Америки, у Ирана есть крупные газовые месторождения на юге страны, но он импортирует газ у Туркменистана с 1997 года для распределения в северных провинциях, особенно в зимний период.
Название документа с QR-кодом могут сменить – из-за «негативного отношения»
Власти России обсуждают новое название документа о вакцинации от коронавируса, медотводе от неё или перенесённом заболевании, стремясь свести к минимуму использование термина "QR-код". Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие а Администрации президента и к правительству.
Как утверждают собеседники РБК, термин "QR-код" решено не использовать в публичном пространстве из-за "в основном негативного" отношения к нему граждан. Как именно власти определили, что население относится к этому термину негативно - неясно, однако среди противников принудительной вакцинации и ограничений на посещение общественных мест для непривитых термин "QR-код" действительно стал нарицательным, по сути синонимом всех вводимых ограничений. "Часть людей считают словосочетание «QR-код» сатанинским, кто-то воспринимает его через призму ограничения свобод", - поясняет собеседник РБК.
Как подчёркивают источники РБК, QR-код — это лишь инструмент передачи информации, а сам документ для привитых и переболевших должен называться как-то иначе. Обсуждаются такие варианты, как "паспорт здоровья", "сертификат здоровья", "зелёный паспорт" и так далее. Эксперты подчёркивают, что документы о вакцинации с QR-кодами используются во многих странах, в частности в ЕС, и там они как правило называются "паспортами", "зелёными сертификатами" и так далее.
В законопроектах об использовании QR-кодов, внесённых недавно в Госдуму, сейчас используется абстрактный термин "документация", которая, как говорится в тексте, "содержит двухмерный штриховой код (QR-код)".
Законопроекты сейчас находятся на обсуждении в регионах. В первом чтении Дума, как ожидается, рассмотрит их 16 декабря. Как пишут в понедельник "Ведомости", законы об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте в этом году не примут. Вероятнее всего, их одобрят в январе, а начать действовать они могут в феврале.
Япония запрещает въезд из-за штамма «омикрон» всем иностранцам
Власти Японии сообщили о решении запретить въезд в страну, начиная с 30 ноября, всем иностранцам – в связи с распространением в мире нового, предположительно, более заразного штамма коронавируса "омикрон".
Ранее японское правительство заявляло, что рассматривает возможность такого запрета.
Ранее в этом месяце Япония, наоборот, ослабила ограничения на границе, позволив въезжать на свою территорию студентам, предпринимателям и еще ряду категорий граждан – под ответственность приглашающий стороны.
Позднее в связи с "омикроном" Токио приостановил въезд для иностранцев, прибывающих из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, ЮАР, Замбии и Зимбабве. Все эти государства расположены в южной части Африки, где впервые выявили "омикрон".
Что касается возвращения в Японию граждан и резидентов страны, то их с момента прибытия обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию в отелях, которые определяет правительство.
В среду о новом штамме B.1.1.529 Всемирную организацию здравоохранения уведомили власти ЮАР. Двумя днями позднее ВОЗ определил этот вариант как вызывающие опасения.
Многое про "омикрон" пока остаётся неясным для специалистов, подчёркивающих, что им необходимо больше времени, чтобы изучить штамм. Тревогу вызывают предположения, что новый вариант передаётся быстрее предыдущих, а также то, что он может снижать эффективность существующих вакцин против COVID-19.
Всё большее число стран вводят запреты на въезд для прибывающих с юга Африки. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на этом фоне осудил ограничения в отношении его страны и соседних государств. По словам политика, он крайне разочарован происходящим и принимаемыми "несправедливыми решениями". Рамафоса подчеркивает, что у запрета на поездки нет научного обоснования, и что регион стал жертвой несправедливой дискриминации.
В ВОЗ тоже предостерегли от поспешности вводимых запретов на поездки. В отделении организации по Африканскому континенту указали, что поскольку "омикрон" теперь выявлен в разных точках планеты, введение запретов на поездки из Африки "наносит ущерб глобальной солидарности".
Среди ограничивших въезд – Великобритания, ряд стран Евросоюза, Соединённые Штаты.
28 ноября Всемирная организация здравоохранения представила на своём сайте последние выводы по "омикрону". В тексте подчёркивается, что исследования пока ведутся и на данный момент нельзя однозначно утверждать, что новый штамм более заразный, чем предыдущие, включая "дельту".
То, что у всё большего числа заразившихся коронавирусом жителей юга Африки подтверждают именно "омикрон" может быть связано как со свойствами самого штамма, так и с другими факторами, отмечают в ВОЗ. Вызывает ли "омикрон" более тяжёлое течение болезни, чем та же "дельта", также пока не ясно. Среди прочего говорится, что первые случаи инфицирования были отмечены среди студентов университетов. Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения коронавирусом через "омикрон".
В Грузии 47 пациентов скончались от коронавируса за сутки
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 47 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 974.
За сутки в стране выявили 1954 новых случая коронавируса. Накануне провели 20 068 тестов: PCR-тестов – 7455, экспресс–тестов на антиген – 12 613.
Выздоровели еще 4477 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 840 593, выздоровевших – 783 987.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,74%, за последние 14 дней составляет 9%, за неделю – 9,04%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2479 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 155 561.
Процесс над Михаилом Саакашвили будет транслироваться в прямом эфире
Судебный процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили будет транслироваться в прямом эфире. Тбилисский городской суд позволил Общественному вещателю Грузии обеспечить прямой сигнал из судебного зала.
Как сообщалось ранее, заседание закрыто для всех средств массовой информации, кроме Общественного вещателя.
Адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе вел трансляцию из зала суда посредством мобильного телефона, однако судьи потребовали от него прекратить трансляцию.
Сам Саакашвили на суде заявил, что не признает обвинение прокуратуры и грузинское правосудие.
Ранее на месте произошла потасовка между сторонниками Михаила Саакашвили и полицейскими. В административном порядке задержаны митингующие, в том числе экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава.
После аварии на «Листвяжной» выявлено 449 нарушений на шахтах
Генеральная прокуратура в ходе проверки после аварии на шахте "Листвяжная" выявила 449 нарушений закона на шахтах Кузбасса.
Проверки прошли на 31 шахте. Возбуждено 180 дел об административных правонарушениях и одно уголовное — о халатности, сообщили в ведомстве.
Нарушения, в первую очередь, связаны с техникой безопасности и с обеспечением пожарной безопасности. Так, на некоторых шахтах были отмечены необорудованные пути эвакуации, несоответствие эвакуационных путей планам, неисправность электропроводки и другое. Также выявлены нарушения в сфере охраны труда: не проводились инструктажи по технике безопасности, работники не обеспечивались средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушался режим труда и отдыха и другие, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв и возник пожар, в результате погиб 51 человек, в том числе, пять горноспасателей. Пострадали более 70 человек, 64 из них госпитализированы.
Сегодня шахта "Листвяжная" начинает выплаты семьям погибших. Сообщается, что в среднем каждая семья получит по 6 миллионов рублей. По предварительным расчетам, на выплату взятых на себя обязательств собственники шахты направят более 300 миллионов рублей.
Семьям погибших купят квартиры или увеличат жилплощадь в независимости от текущих жилищных условий, детям погибшим – оплатят обучение в вузах, будут погашены кредиты, которые выплачивают семьи.
- Согласно предварительной версии, шахтёры и горноспасатели погибли из-за взрыва метана и его последствий. Родственники пострадавших в аварии утверждают, что за последние годы на шахте "Листвяжная" были выявлены десятки нарушений, однако руководство предприятия не устраняло их, вынуждая горняков работать в заведомо опасных для жизни условиях. Шахтёры утверждают, что руководство "Листвяжной" периодически заклеивало датчики; таким образом, на предприятии скрывали реальный уровень концентрации метана.
- По данным Ростехнадзора, в 2021 году на шахте "Листвяжная" прошло 127 проверок, работу предприятия приостанавливали девять раз из-за 914 выявленных нарушений. Последняя проверка на аварийном штреке якобы проводилась накануне трагедии, 24 ноября. По данным следствия, на самом деле её не было, а надзорные органы просто составили акты.
- По делу о трагедии арестованы пять человек — директор шахты, его заместитель, начальник участка и двое инспекторов Ростехнадзора.
- Ранее власти Кемеровской области ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации.
Около 50% экс-координаторов штабов Навального уехали из РФ
Около половины бывших координаторов региональных штабов Алексея Навального (признаны в России экстремистской организацией) уехали из страны или собираются это сделать. Об этом пишет "Коммерсантъ".
По подсчётам издания, за пределами России находятся 14 из 38 бывших координаторов, местонахождение троих неизвестно, ещё двое сообщили, что собираются эмигрировать.
За последнюю неделю стало известно об отъезде из страны двух бывших руководителей штабов Навального: Сергея Бойко из Новосибирска и Ирины Фатьяновой из Санкт-Петербурга. Они оба объяснили отъезд возбуждением уголовного дела о создании "экстремистского сообщества" против бывшей главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой.
Некоторым бывшим координаторам трудно покинуть Россию из-за заведённых на них административных и уголовных дел, отмечает издание. Восемь активистов уже являются обвиняемыми по уголовным делам, ещё двух проверяют на причастность. Четырём сторонникам оппозиционного политика назначены наказания.
Только девять бывших координаторов, включая двух городских депутатов, продолжают заниматься политикой; семь из них открыли собственные проекты, пишет "Коммерсантъ".
- 10 ноября суд в Уфе арестовал Лилию Чанышеву на два месяца, её обвиняют в создании экстремистского сообщества. В июне Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией Навального и сеть его региональных штабов. После этого против политика и его сторонников было заведено уголовное дело о создании экстремистской организации. По предъявленной статье Чанышевой грозит до десяти лет лишения свободы.
У Тбилисского городского суда задерживают сторонников Саакашвили
Сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задерживают у Тбилисского городского суда, где в эти минуты проходит процесс по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди».
Среди задержанных – экс-мэр Тбилиси, один из лидеров оппозиции Гиги Угулава.
По информации СМИ, участники акции, перекрывшие автомобильное движение у суда, отказались подчиниться требованиям полиции.
Ранее на месте произошла потасовка между сторонниками Михаила Саакашвили и полицейскими. Экс-президента Грузии сегодня впервые после задержания доставили в суд.
Дело рассматривается коллегией из трех судей. Заседание закрыто для всех средств массовой информации, кроме Общественного телевидения Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», адвокат Бека Басилая обратился в суд с ходатайством о разрешении всем СМИ присутствовать на судебном заседании и транслировать его в прямом эфире.
Еще один адвокат – Шота Тутберидзе, вел трансляцию судебного заседания в социальной сети Facebook, в связи с чем получил замечание от судьи и прекратил трансляцию.
Потасовка произошла между сторонниками Михаила Саакашвили и полицейскими
Судебный процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили начался на фоне шумной акции протеста.
Как сообщалось ранее, сторонников политика не пускают в двор Тбилисского городского суда.
Несколько митингующих забрались на ограждение близ здания суда с флагами Грузии и Украины. Они стали выкрикивать «Миша!, Миша!». По информации СМИ, полицейские не раз просили их спуститься, однако они не подчинились требованиям сотрудников МВД. Возникла потасовка, полицейские применили перцовый спрей. Нескольким демонстрантам потребовалась медицинская помощь.
После инцидента оппозиционеры перекрыли автомобильное движение у здания городского суда.
Судебный процесс уже начался. В течение нескольких минут прямую трансляцию из зала суда вел адвокат Шота Тутберидзе. На процессе присутствует сам Саакашвили – его доставили в суд впервые после задержания.
Саакашвили – обвиняемый по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди».
Ранее Минюст неоднократно отказывал Саакашвили в присутствии в зале суда, исходя из мер безопасности и рисков ухудшения состояния здоровья. В качестве альтернативы ему предлагалось участвовать в процессе дистанционно или проводить судебные заседания в тюрьме, однако политик этого не захотел.
Михаила Саакашвили впервые после задержания доставили в суд
Сотрудники специальной пенитенциарной службы министерства юстиции Грузии доставили экс-президента Михаила Саакашвили в Тбилисский городской суд, где состоится заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди». Об этом сообщают грузинские СМИ.
В пенитенциарной службе подтвердили, что Саакашвили будет присутствовать на процессе.
Территория у суда полностью оцеплена полицией. На месте находятся сторонники Саакашвили, однако во двор суда их не пускают.
Ранее Минюст неоднократно отказывал Саакашвили в присутствии в зале суда, исходя из мер безопасности и рисков ухудшения состояния здоровья. В качестве альтернативы ему предлагалось участвовать в процессе дистанционно или проводить судебные заседания в тюрьме, однако политик этого не захотел.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 22 ноября заявил, что если здоровье Саакашвили позволит, то его смогут доставить в зал заседаний.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы.
В Москве после матча с «Зенитом» задержаны сотни болельщиков ЦСКА
Свыше четырёхсот болельщиков футбольного клуба ЦСКА задержаны и доставлены в отделения полиции после матча команды против петербургского "Зенита", сообщает издание Sports.ru.
Игра прошла в воскресенье вечером на московском стадионе "ВЭБ Арена" и закончилась победой гостей со счётом 2:0. После матча полиция оцепила выходы с секторов, на которых находились болельщики ЦСКА. Часть из них не могла выйти со стадиона в течение четырёх часов, при этом людей не выпускали даже в туалет, также они были лишены еды и воды. Сообщается, что фанатов выводили с трибун небольшими группами через коридор из сотрудников ОМОНа, дальше каждого из них обыскивали, заводили в автозаки, после чего увозили в ближайшие отделы ОВД.
Причиной массовых задержаний стало использование некоторыми болельщиками пиротехники во время игры.
В российской футбольной премьер-лиге, комментируя инцидент, отметили недопустимость использования пиротехники на стадионе, но вместе с тем подчеркнули, что меры, предпринятые полицией, "поставили под угрозу здоровье людей". "С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом", - говорится в заявлении лиги, которая пообещала провести тщательное расследование произошедшего.
Руководство футбольного клуба ЦСКА в свою очередь выпустило заявление, в котором осудило тех, кто совершил противоправные действия, но в то же время подчеркнуло, что "невиновные страдать не должны". В клубе пообещали бесплатную юридическую помощь для задержанных болельщиков.
В Грузию выехал россиянин, пробравшийся в «красную зону» для ухода за бабушкой
Житель Томска Сергей Самборский, который под видом врача проник в «красную зону» госпиталя и ухаживал за своей бабушкой, уехал из России в Грузию. Об этом он рассказал изданию The Insider.
По его словам, в России он перестал чувствовать себя в безопасности. Сейчас он находится в Тбилиси.
В конце октября Самборский три дня подряд приходил в томскую медико-санитарную часть №2 в защитном костюме. Его принимали за врача, не проверяя документов. Он три дня ухаживал за своей бабушкой, которая не могла ходить и говорить из-за болезни Альцгеймера. Самборский рассказал, что за пенсионеркой не ухаживали и неправильно кормили, не давали даже воды.
В подтверждение он снимал происходящее в больнице на видео и выкладывал записи в интернет. Вскоре Самборского разоблачили. В больнице у него потребовали написать отказ от госпитализации и забрать бабушку домой, а глава СК Александр Бастрыкин его не принял.
30 октября бабушка Самборского умерла. Причинами смерти врачи назвали коронавирус, пневмонию, острую сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность.
Самборский написал заявления в Следственный комитет и Генпрокуратуру, прилетев в Москву. Он не смог улететь обратно в Томск, так как узнал о планах снять его с самолета. Также Самбурского уволили с работы.
- Среди россиян, ранее объявивших о переезде в Грузию - адвокаты Иван Павлов и Евгений Смирнов, активисты Pussy Riot Александр Софеев и Вероника Никульшина, бывшая ведущая YouTube-канала «Навальный LIVE» Александра Шапалина, ростовский журналист Сергей Резник, а также сторонник Навального, бывший глава «Протестного Кузбасса» Лев Гяммер.
Соратник Саакашвили заявил, что его могут убить опасными электромагнитными волнами
Во дворе Горийского военного госпиталя, у окна палаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили стоит машина, которая излучает опасные электромагнитные волны. Об этом заявил соратник политика, Глава Национальной лаборатории генетики Георгий Чаладзе. В соцсети он опубликовал кадры автомобиля, припаркованного во дворе больницы.
«Около окна третьего президента нашей страны стоит машина, которая излучает электромагнитные волны. Это т.н. «система купол», излучение которой в радиусе минимум 100 метров создает опасность для жизни всех окружающих, вызывая нарушения, начиная белокровием и заканчивая психическим расстройством», – отметил он.
Чаладзе призвал народного защитника Грузии Нино Ломджария и иностранных послов отреагировать на эту информацию.
«Это может убить президента нашей страны и всех, кто находится в радиусе 100 метров от этой машины. Эта машина находится здесь с того момента, как перевели Михаила Саакашвили», – сказал Чаладзе.
Правнук Сталина просит предстоятеля РПЦ помочь с эксгумацией своего прадеда
Правнук советского диктатора Иосифа Сталина Селим Бенсаад попросил предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла стать «судьей» в дискуссии о необходимости перезахоронения тела Сталина. Письмо Бенсаада публикует издание «Блокнот».
Правнук Сталина утверждает, что Сталин хотел быть похороненным на Новодевичьем кладбище рядом со своей второй женой Надеждой Аллилуевой. Кроме того, он просит эксгумировать тело своего прадеда, чтобы проверить гипотезу о том, что тот был отравлен.
Бенсаад объяснил, что обратился к патриарху РПЦ, поскольку убежден, что его прадед был верующим человеком. Он также заявил, что хочет передать икону, якобы принадлежавшую Сталину, президенту России Владимиру Путину или же в центральный храм Вооруженных сил в парке «Патриот».
После смерти Сталина в марте 1953 года его тело было помещено в мавзолей на Красной площади, а в 1961 году, после разоблачений «культа личности», его захоронили в могиле у Кремлевской стены.
Дед Бенсаада - старший сын Сталина Яков Джугашвили, погибший во время Второй мировой войны в немецком плену. Дочь Якова Джугашвили Галина вышла замуж за гражданина Алжира Хосина Бенсаада, Селим - их сын. Он совместно с журналисткой Ланой Паршиной написал книгу «Тайны семьи Сталина», о которой - и о судьбе правнука Сталина - Паршина недавно рассказала Радио Свобода:
Израиль из-за «Омикрона» закрыл границы для иностранцев
Израиль в воскресенье объявил о запрете для всех иностранцев въезжать в страну - в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон», который, по первым оценкам, заразнее ранее обнаруженных штаммов и, как опасаются специалисты, может преодолевать защиту, создаваемую вакцинами.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что запрет будет действовать две недели, а его цель - дать специалистам время оценить подлинную степень угрозы, которую представляет новый штамм.
О запрете всех пассажирских рейсов в страну распорядились также власти Марокко. Многие другие страны, в том числе США и Россия, где появление штамма «Омикрон» пока не подтверждено, вводят ограничения или запреты на авиасообщение с государствами юга Африки, где впервые был выявлен «Омикрон». Власти ЮАР протестуют против запретов, заявляя, что другие государства, по сути, наказывают страну за то, что ее ученые, выявив новый штамм, сделали свою работу.
Помимо ЮАР и Ботсваны, зараженные новым штаммом были выявлены в Великобритании, Израиле, Австралии, Гонконге и ряде стран ЕС. В воскресенье стало известно, что носителями «Омикрона» являются по меньшей мере 13 из около 600 пассажиров, прилетевших накануне в Нидерланды из ЮАР - их всех проверили на коронавирус.
В ряде стран, в частности в Великобритании, также ужесточили ограничения в связи с появлением «Омикрона».
Медики и вирусологи подчеркивают, что пока рано делать какие-либо выводы о том, приводит ли «Омикрон» к более тяжелому течению болезни, или, наоборот, более легкому по сравнению с существующими штаммами, а также обходит ли он действие вакцин. Для получения релевантной информации необходимы по меньшей мере несколько недель. Первые данные из ЮАР, однако, свидетельствуют о том, что штамм, видимо, более заразен, чем его «предшественники».
- Появление нового штамма было подтверждено на этой неделе. 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила его «вызывающим опасения». В воскресенье она пояснила, почему штамм получил название по 15-й букве греческого алфавита «Омикрон», в то время как для обозначения штаммов коронавируса еще не были задействованы предшествующие буквы «ню» и «кси». Утверждается, что было сделано для того, чтобы избежать созвучий с распространенными словами в мировых языках - в частности, «ню» похоже на английское слово new (новый), а «кси» (в латинской транскрипции xi) является распространенной фамилией в Китае (ее носит, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин).
Центр «Эмпатия»: у Саакашвили посттравматическое расстройство
По словам руководителя Центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, у третьего президента Грузии Михаила Саакашвили нет такого психического расстройства, которое бы не позволило ему присутствовать на суде 29 ноября. Об этом она заявила после посещения военного госпиталя в Гори, где политик проходит курс реабилитации после голодовки, сообщает SOVA.
«Предварительные результаты, с которыми я могу с вами поделиться, подтверждают посттравматическое расстройство, связанное с пытками в тюрьме и в системе. Есть также неврологическая симптоматика. Речь идет об энцефалопатии, которая возникла в результате голодания. Пациенту требуется стационарное многопрофильное лечение-реабилитация. Он сам примет решение о присутствии на судебном процессе, у него нет такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд», - сказала Джишкариани.
Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе также заявил, что политик сможет присутствовать на завтрашнем судебном процессе.
«Последнее слово принадлежит самому президенту. Наверно, будет заключение всех трех комиссий, что должно быть учтено Минюстом. Я не могу вам сказать, каким образом будут сопоставлены эти три комиссии. Насколько мне известно, госкомиссия сказала, что он может присутствовать. Вывод комиссии [Народного защитника Нино] Ломджария, насколько я знаю, такой же, и то же самое говорит комиссия центра «Эмпатия». Свое заключение должны дать врачи, а не правительство или оппозиция», - добавил Кипшидзе.
- Процесс по делу о разгоне демонстрации 7 ноября 2007 года, фигурантом которого является Саакашвили, проходит в Тбилисском городском суде. Предыдущее заседание состоялось 11 октября, но тогда экс-президенту не дали возможности присутствовать на суде. Пенитенциарная система объяснила свое решение мерами безопасности, а также состоянием здоровья политика, который тогда голодал. Саакашвили, однако, настаивает на том, чтобы его доставили в суд.
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