Турецкие издания опубликовали фото первой леди Туркменистана. Ранее она не появлялась в СМИ

Турецкие СМИ опубликовали фото первой леди Туркменистана Огулгерек Бердымухамедовой. Совместное фото с участием президентов Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с супругами было сделано во время банкета в Ашхабаде 27 ноября.

В Туркменистан Эрдоган прилетел с двухдневным визитом и для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.

Официальные туркменские издания ранее никогда не публиковали фото Бердымухамедовой. Одним из первых фото туркменской первой леди опубликовало SonDakika.

Как пишет Настоящее время, Гурбангулы Бердымухамедов на экранах телевидения и на первых полосах официальных газет и журналов обычно появляется один, его супругу туркменские издания никогда не показывают. На семейных фото, как правило, представлены его сын, дочери и внуки.

Туркменская служба Радио Свобода указывает, что до сих пор широкой публике не известны простые факты об Огулгерек Бердымухамедовой, сколько ей лет и чем она занимается. В зарубежные поездки Бердымухамедов супругу не берет.

Гурбангулы Бердымухамедов занял должность президента Туркменистана в 2007 году – после смерти Сапармурата Ниязова, который к тому времени правил страной 21 год. Бердымухамедов носит титул "Аркадаг", что переводится как "покровитель". В 2012 и 2017 годах он побеждал на выборах президента, по официальным данным, с результатом в 97,14% и 97,69%.