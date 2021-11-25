Туркменский президент поручил сыну контроль за нефтегазовым сектором

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил своему сыну, вице-премьеру Сердару Бердымухамедову, контролировать нефтегазовый комплекс страны. Об этом сообщила правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".

Туркменистан обладает одним из крупнейших в мире запасов природного газа и четвёртый в мире поставщик газа. Продажа углеводородов – важнейшая статья доходов бюджета страны. Но до 80 процентов денег, полученных от экспорта энергоносителей оседают в теневой экономике, в том числе в личном бюджете президента Бердымухамедова и его семьи, говорилось в докладе правозащитной организации Crude Accountability.

Доходы бюджета снижаются несколько лет подряд, страна находится в жесточайшем экономическом кризисе, а её руководство это не признаёт. За экономику страны в правительстве с февраля отвечает Бердымухамедов-младший, он был назначен заместителем своего отца на специально созданный для этого пост.

Карьерный путь Сердара Бердымухамедова даёт понять, что отец рассматривает его в качестве преемника. Он работал в посольстве в Москве, учился там в Дипломатической академии, затем в Женеве. Год назад он был назначен министром промышленности, при этом он представлял Туркменистан на многих международных встречах.

В официальных публикациях сына президента Туркменистана называли "сыном народа", а его публичные появления вместе с отцом – "символом преемственности поколений".