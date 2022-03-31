В Туркменистане от таксистов требуют приклеить на лобовое стекло портрет нового президента

Дорожная полиция в Марыйском велаяте Туркменистана требует от частных таксистов, помимо специальной лицензии на извоз, иметь на лобовом стекле машин портрет нового президента Сердара Бердымухамедова. Об этом пишет туркменская служба Радио Свобода (сайт издания заблокирован в России).

Церемония вступления в должность нового президента Туркменистана состоялась 19 марта. Центральная избирательная комиссия страны объявила, что Сердар Бердымухамедов победил, набрав 72,97% голосов на досрочных выборах, прошедших без участия международных наблюдателей.

После того, как Бердымухамедов-младший принял присягу, по всей стране начали обновлять президентские портреты, отмечает издание.

"У нас на частных машинах запрещено иметь знаки такси. Поэтому будет хорошо, если вы приклеите на лобовое стекло машины портрет нового президента, Сердара. Так людям будет понятно, что ваша машина – это такси", – передают слова полицейских частные извозчики.

По их словам, сотрудники дорожной полиции после предъявления этого требования предлагают водителям купить портрет президента размером 210х75 мм. Стоимость – 5 манатов ($1,5).

"Сотрудники дорожной полиции на стандартном листе обычной бумаги распечатали четыре портрета. Потом отксерокопированные портреты продают нам по пять манатов за каждый", – рассказывают водители такси.

Как пишет издание, портреты президента Сердара Бердымухамедова развешены во всех общественных местах, в том числе в городском транспорте. До появления нового требования водители такси должны были иметь портрет Бердымухамедова-старшего на видном месте в салоне.