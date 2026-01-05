Азербайджан и Турция подписали соглашение о поставках газа через Грузию

Азербайджан и Турция заключили соглашение о поставках 33 млрд кубометров природного газа с месторождения Апшерон, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По его словам, соглашение подписано сроком на 15 лет, передаёт агентство «Анадолу».

Министр также отметил, что реализация контракта начнётся в 2029 году и продлится до 2040-х годов.

«Газ будет поставляться с месторождения Апшерон в Каспийском море в объёме 2,25 млрд кубометров в год в течение 15 лет», — заявил глава ведомства.

Поставки будут осуществляться через Грузию — по трубопроводу Баку–Тбилиси–Эрзурум.

Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что переговоры о продлении контракта с Азербайджаном в рамках Южного газового коридора, срок действия которого истекает в конце 2026 года, пройдут в конструктивной и дружеской атмосфере.