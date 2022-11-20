Турция нанесла удары по базам курдов в Сирии и Ираке

В ночь на воскресенье турецкая военная авиация нанесла ряд ракетных ударов по населенным пунктам на севере Ирака и Сирии, где базируются отряды курдской вооруженной оппозиции. Об этом заявили курдские силы и британская мониторинговая группа; позже Министерство обороны Турции подтвердило эту информацию.

Представитель курдской группировки «Сирийские демократические силы» рассказал об обстрелах как минимум двух городов в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке. Британская «Сирийская наблюдательная группа по правам человека» говорит о примерно 20 ракетных ударах. Эти города населены преимуществено курдами, в них находятся военные базы вооруженных формирований Рабочей партии Курдистана и курдских «Отрядов народной самообороны». О числе пострадавших не сообщается.

Министерство обороны Турции подтвердило факт бомбежек, заявив, что проводит операцию в соответствии с правом на самооборону, гарантированным статьей 51 устава ООН. В своем твиттере министерство разместило видео ракетных ударов, назвав их точными попаданиями по «гнездам террористов».

Анкара возлагает на курдскую вооруженную оппозицию ответственность за террористический акт 13 ноября в центре Стамбула, когда в результате взрыва погибло 13 человек и пострадало более 80. Рабочая партия Курдистана, объявленная в Турции вне закона, и Сирийские демократические силы отрицают свою причастность к взрыву.