Турция предупредила Россию о недопустимости морских инцидентов

Турецкие власти предупредили российскую сторону о недопустимости инцидентов в международных водах, сообщает Reuters.

В заявлении, опубликованном в четверг канцелярией президента Турции в твиттере, говорится: «В связи с инцидентом в международных водах Чёрного моря, в котором участвовало грузовое судно, российской стороне подобающим образом направлено предупреждение о необходимости избегать подобных попыток эскалации напряженности в Чёрном море».

В воскресенье Россия заявила, что её патрульный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов из автоматического оружия в сторону судна «Шюкрю Окан» (российские официальные лица называют его «Сукра Окан» – РС), шедшего под флагом государства Палау, после того, как капитан этого судна не ответил на требование сделать остановку для проверки груза. Впоследствии Минобороны России опубликовало видео досмотра судна, которое направлялось в украинский порт, российскими военными.

В среду агентство Reuters сообщило, что российский рейд на судно, находящееся вблизи берегов Турции, приближает военные операции к границе еще одного государства НАТО и повышает ставки в действиях Анкары, которая пытается вернуть Москву к «зерновой сделке» и «немного успокоить» ситуацию в Черном море.

В минувшее воскресенье российские вооружённые военные спустились с вертолета на палубу остановленного ими судна, приписанного к турецкому порту на северо-западном побережье. Это происходило примерно в 60 километрах от береговой линии на северо-западе Турции. Инцидент произошел в международных водах, но вблизи Стамбула. Москва назвала произошедшее «инспекцией» перед уходом судна к берегам Украины.

После прекращения участия Москвы в «зерновой сделке» 17 июля, российские военные заявили, что могут рассматривать как военную цель любое судно, следующее в Украину по Чёрному морю. Турция, изначально взявшая на себя роль гаранта зерновой сделки, призвала Москву вернуться к соблюдению соглашения.

В последние недели неоднократно появлялись сообщения о якобы готовящемся визите президента РФ Владимира Путина в Турцию. Однако, официальных подтверждений этих сведений пока нет.