Twitter грозит судом компании Meta из-за запуска новой соцсети Threads

Компания Twitter, которая принадлежит Илону Маску, грозит судебным разбирательством корпорации Meta, владеющей социальными сетями Фейсбук и Инстаграм, из-за запуска конкурента твиттера - платформы Threads.

Как сообщило издание Semafor, юрист Twitter Алекс Спиро в среду послал главе Meta Марку Цукербергу официальное письмо, в котором обвинил Meta в «систематическом, злонамеренном и незаконном присвоении коммерческих тайн и другой интеллектуальной собственности компании Twitter». Спиро утверждает, что при создании сети Threads Meta наняла ряд бывших сотрудников Twitter, которые все еще имели доступ к «коммерческим секретам и другой строго конфиденциальной информации».

Пресс-секретарь Threads Энди Стоун в ответ заявил, что в технической команде новой сети нет ни одного бывшего работника Twitter.

Владелец Twitter Илон Маск, комментируя создание Threads, написал в твиттере: «Конкуренция — это хорошо, но обман — нет».

Приложение сети Threads было запущено в середине этой недели, и в ней зарегистрировались уже около 30 миллионов человек. Руководство Meta изначально заявляло, что эта сеть будет альтернативой твиттеру.

В Threads можно писать сообщения длиной до 500 символов и публиковать пятиминутные видео. Сейчас приложение доступно в магазинах Apple и Google сотни стран, в том числе – России через VPN. В Евросоюзе его пока скачать нельзя из-за законодательных ограничений.

Threads вышла на рынок во время, когда Twitter делает всё более спорные шаги. Так, в выходные соцсеть ограничила количество твитов, доступных для просмотра, до 600 для большинства пользователей. Ранее сообщалось, что владелец Twitter Илон Маск уволил специалистов по борьбе с пропагандой.