Twitter сменил логитип с синей птицей на X

Социальная сеть Twitter сменила официальный логитип синей птицы на белую букву X на чёрном фоне. О ребрендинге ранее объявил владелец соцсети Илон Маск.

«Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами», – написал предприниматель. Маск заявил, что новый логотип символизирует «несовершенства, делающие нас уникальными». Оригинальный логотип соцсети с синей птичкой был разработан в 2012 году.

В рамках ребрендинга также планируется изменить цвет платформы на чёрный. Новый домен социальной сети будет называться x.com. Сообщается, что он уже начал перенаправлять пользователей на Twitter.

Предприниматель и основатель таких компаний как Tesla и SpaceX Илан Маск купил Twitter осенью 2022 года за 44 миллиарда долларов. Ещё до покупки он заявлял, что сделка будет шагом к созданию экосистемы X и приложения, «в котором есть всё». В марте 2023 года Маск сменил юридическое название Twitter на X Corp.

Ранее Twitter пригрозил судебным разбирательством корпорации Meta, владеющей социальными сетями «Фейсбук» и «Инстаграм», из-за запуска конкурента «Твиттера» – платформы Threads.

Несколько решений Илона Маска после покупки компании обернулись громкими скандалами. Они были связаны с увольнением большого числа сотрудников, введением платной верификации, разблокированием аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Сам миллиардер объясняет свои шаги стремлением защитить свободу слова.