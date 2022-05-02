«Ты журналист, а не похабная бабка». Киркоров призвал Симоньян отказаться от травли Галкина

Российский певец Филипп Киркоров обратился к главному редактора телеканала Russia Today Маргарите Симоньян, которая ранее заявила, что шоумен Максим Галкин женился "на пожилой женщине для пути в карьере". Обращение к Симоньян Киркоров опубликовал у себя на странице в Instagram.

По словам певца, Симоньян допустила "нелицеприятные высказывания в адрес его коллег". Он спросил у Симоньян, как дети Галкина и Пугачевой должны относиться к Родине после подобных высказываний.

"Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен", – сказал Киркоров.

Также он заявил, что внутри России нарастает взаимная агрессия, чего "только и хотят наши западные партнеры". Сейчас Киркоров видит травлю людей с "не со всем согласных", с "альтернативной точкой зрения" и "просто испугавшихся". По мнению певца, публичные люди обязаны объединиться, а "охотники на ведьм" усугубляют внутренний раскол.

Ранее в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Маргарита Симоньян назвала Максима Галкина "лживым человеком", который, по ее мнению, "для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере" женился "на пожилой женщине". С начала войны в Украине Максим Галкин осудил действия российских властей, записав несколько видеообращений. Кроме того, Галкин сообщил, что планирует дать концерты в Израиле, собирая помощь украинским беженцам. После антивоенных высказываний Максима Галкина убрали из шоу "Сегодня вечером" на "Первом канале".