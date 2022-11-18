Тысячи демонстрантов выступили за досрочные выборы в Черногории

В Черногории более 10 тысяч человек собрались на протестную акцию у здания парламента в Подгорице с требованием досрочных всеобщих выборов и отставки действующего правительства во главе с Дританом Абазовичем.

По информации Балканской службы Радио Свобода, протест был организован движением «Нас много», которое имеет поддержку со стороны президентской Демократической партии социалистов. Одним из главных требований демонстрантов был отказ от внесенных в парламент поправок, предусматривающих ограничение полномочий президента. Критики называют эти изменения, пока не вступившие в силу, антиконституционными.

«Мы здесь за Черногорию, за Европейский союз! Мы хотим выборов», – скандировали собравшиеся в четверг вечером на митинг, размахивая национальными флагами, а также флагами Евросоюза и Соединенных Штатов.

Выступавшие высказывали обвинения в адрес парламентского большинства, представленного пророссийским Демократическим фронтом, движением Ura и объединением демократов. Агентство DPA называет незначительное парламентское большинство, которое внесло вызвавшие недовольство поправки, просербским, а президента Мило Джукановича - прозападным политиком.

Это уже вторая крупная протестная акция за последние полмесяца. Оппозиция настаивает, что досрочные выборы станут выходом страны из политического кризиса после распада двух правящих коалиций ранее в этом году. Правительство Абазовича считается техническим после вынесенного его кабинету в августе вотума недоверия.