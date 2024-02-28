У актёра Алена Делона нашли склад незарегистрированного оружия

Французская полиция нашла 72 единицы незарегистрированного огнестрельного оружия в доме известного киноактёра Алена Делона. Ни на один из стволов у Делона нет документов. Нет у него и разрешения на владение огнестрельным оружием как таковым.
Кроме того, в загородном доме актёра недалеко от Парижа обнаружены более трёх тысяч патронов и собственный тир.
Обыск прошёл после того, как назначенный судом чиновник, посещавший дом Делона, заметил там пистолет. Всё найденное оружие и боеприпасы конфискованы.
- Алену Делону 88 лет. Он один из самых популярных актёров французского кино ХХ века. В 2019 году Делон перенёс инсульт, после которого его здоровье полностью не восстановилось. В последний раз он появлялся на публике в 2021 году - на похоронах своего коллеги и друга Жана-Поля Бельмондо.