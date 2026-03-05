У берегов Кувейта после взрыва на танкере произошла утечка нефти

В результате взрыва на танкере у берегов Кувейта произошла утечка нефти, сообщает британский координационный центр морских торговых перевозок (UKMTO).

По его данным, инцидент произошел вечером четвертого марта в 30 морских милях (55,5 км) к юго-востоку от кувейтского порта Мубарак-эль-Кабир. В МВД Кувейта уточнили, что инцидент произошел за пределами территориальных вод страны, не менее чем в 60 километрах от порта.

Под каким флагом ходит танкер и чью нефть он перевозил, не уточняется.

По всей видимости, танкер был атакован иранскими силами. Капитан танкера, стоящего на якоре, сообщил UKMTO, что видел и слышал сильный взрыв у левого борта, а также небольшое судно, которое затем покинуло этот район.

Это не первая атака на танкеры после начала военной операции США и Израиля против Ирана. UKMTO сообщал атаках на суда у побережья Омана и ОАЭ.