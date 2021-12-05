У берегов Польши едва не село на мель российское судно с нетрезвой командой

У берегов Польши в субботу едва не сел на мель российских сухогруз «Руслана». Как сообщают польские СМИ, капитан и двое его помощников были пьяны. «Польский морской портал» сообщает, что российское судно шло из Клайпеды (Литва). Польские спасатели и пограничники обратили внимание на то, что внезапно оно с большой скоростью направилось в сторону польского побережья, держа курс на пляж на Собешевском острове, выйдя за пределы безопасного фарватера. Судно не реагировало на сигналы с берега.

Лишь примерно в километре от берега и в нескольких сотнях метров от мелководья судно внезапно развернулось и отошло от берега, после чего встало на якорной стоянке в порту Гданьска. На борт поднялись польские пограничники, которые проверили экипаж сухогруза на трезвость. Выяснилось, что в крови капитана было обнаружено около промилле алкоголя, у его помощников - около полутора промилле. Все они граждане России.

Как пишет «Морской портал», пока неясно, отреагировала ли наконец команда на предупреждения польских пограничников и спасателей, или же сама осознала, что судно сядет на мель, и смогла в последнюю минуту избежать аварии.

Сообщается, что сейчас судно остается в Гданьске, где проходит мелкий ремонт. Будет ли начато какое-то официальное разбирательство - неясно. Российская сторона не комментировала инцидент.