У побережья Латвии в море упал частный самолет

У берегов Латвии в Балтийское море упал частный легкомоторный самолет Cessna. Идет спасательная операция.

Самолет летел из испанского города Херес. Он не указал пункта своего назначения. Как следует из данных сайта Flightradar24, он дважды менял курс - над Парижем и над Кельном - и летел на северо-восток вдоль побережья Латвии, когда внезапно начал снижаться и терять скорость, после чего упал в море неподалеку от портового города Вентспилс.

Как пишет агентство Reuters, когда самолет следовал через воздушное пространство Германии и Дании, в воздух для его проверки были подняты истребители этих стран. Пилоты сообщили, что им не удалось разглядеть, кто управляет Cessna. Германская газета Bild пишет, что на борту были предположительно 4 человека, в том числе двое детей. Источники этой информации неясны. Пока нет никаких данных о личности тех, кто был на борту. Самолет зарегистрирован в Австрии и принадлежит германской лизинговой компании.

У побережья Латвии идет спасательная операция, в которой, кроме латвийских судов, участвуют и вертолеты из Литвы и Швеции.