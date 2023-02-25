У посольства России в Берлине поставили танк, подбитый в Украине

В годовщину российского военного вторжения в Украину мероприятия и акции в поддержку украинцев прошли в пятницу, 24 февраля, во многих городах ФРГ.

Более десяти тысяч человек прошли по главным улицам восточного Берлина до российского посольства в шествии под лозунгом «Мы никогда не забудем». Частная инициатива на базе музея Berlin Story Bunker утром установила на платформе перед диппредставительством российский танк T-72, подорвавшийся на мине в окрестностях Бучи. «Мы поставим русским их мусор перед посольством», – написал в «Твиттере» организатор акции Виланд Гибель. Танк простоит до понедельника. Вечером перед посольством собрались сотни людей, некоторые ставили на танк свечи.

После главного шествия перед Бранденбургскими воротами состоялся митинг под лозунгом Stand with Ukraine. На нем выступили мэр Берлина Франциска Гиффай и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. В разных районах германской столицы прошли другие демонстрации, митинги и шествия. Уже утром перед посольством Украины начался марш «Траурный путь в память жертв войны в Украине». На улице Унтер-ден-Линден состоялась демонстрация школьников, в полдень по этой улице к рейхстагу прошли сторонники перемирия под лозунгом «Мирное шествие: мир в Украине и во всем мире».

Перед зданием бывшего кафе «Москва», переименованного в кафе «Киев», в рамках берлинского литературного фестиваля прошла демонстрация «Не принимать ужасное как должное!». К ней призвали писательницы Эльфриде Елинек и Герда Мюллер, а также историки Карл Шлегель и Тимоти Снайдер. Параллельно перед Бранденбургскими воротами состоялся митинг под лозунгом «За мир вместо войны». Совет музыкантов Берлина организовал в Церкви Памяти службу за мир в Украине.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер совместно с послом Украины Алексеем Макеевым пригласили политиков и представителей общественности на официальное мероприятие солидарности с Украиной. В берлинской резиденции главы государства – дворце Бельвю присутствовали также канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент бундестага Бербель Бас, члены германского кабинета министров и других ведомств. Собравшиеся почтили минутой памяти жертвы захватнической войны России в Украине.

Во время мероприятия по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. В галерее дворца Бельвю была размещена выставка украинских фотографов, запечатлевших на снимках картины войны.

Штайнмайер подчеркнул в своей речи, что Германия как государство Евросоюза вносит самый большой вклад в военную поддержку Украины. По словам президента ФРГ, Путин делает ставку на то, что союзники Украины устанут, привыкнут и прекратят оказывать помощь. «Это удовольствие мы ему не предоставим», – отметил Штайнмайер. Он призвал российского президента отвести войска с территории Украины и подчеркнул, что ФРГ не перестанет поставлять военную помощь. «Вы можете положиться на Германию!» – заверил Штайнмайер украинского посла.

В адрес России Штайнмайер обратился с такими словами: «Путин хочет победить, изо всей силы – однако в реальности происходит следующее: кто убивает и уничтожает, кто разрушает бомбами Украину и ее города, кто увозит детей, кто сам заставляет своих солдат умирать на поле боя, тот не будет победителем, тот уже все потерял». Штайнмайер подчеркнул, что Германия не участвует в войне, однако «эта война напрямую затрагивает всех нас».

Канцлер Олаф Шольц в видеообращении отдал дань мужеству украинцев в противостоянии России, которая, по его словам, ведет «жесточайшую захватническую войну против Украины». Шольц заметил: «Кто окинет взглядом прошедший год, признает - российский президент проиграл». «Не наши поставки вооружений продлевают войну. Чем раньше российский президент признает, что он не сможет достичь своей империалистской цели, тем больше шанс на быстрое завершение войны. Это в руках Путина. Он может закончить эту войну», – резюмировал Шольц.

Акции против российского вторжения в пятницу прошли по всей Европе.

Эйфелева башня в Париже, Национальный театр в Варшаве, римский Колизей оказались среди знаменитых сооружений, которые были подсвечены в цвета сине-желтого украинского флага.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава НАТО Йенс Столтенберг находясь в Таллине, почтили память погибших украинцев минутой молчания. Такая же церемония прошла в Лондоне, перед резиденцией британского премьера на Даунинг-стрит, 10. Заявления с осуждением войны сделали несколько европейских лидеров.