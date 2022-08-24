Похищенный в Чечне активист Салман Тепсуркаев убит – правозащитники

Активист, модератор оппозиционного телеграм-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев был убит в Чечне. О его гибели в интервью Катерине Гордеевой заявила юрист Комитета против пыток Ольга Садовская.

«Есть дело, в котором мы не спасли человека. Его убили. Дело Салмана Тепсуркаева, по которому недавно было вынесено решение Европейским судом по правам человека. Мы знаем, что он погиб», – сказала Садовская.

По данным Комитета против пыток, Тепсуркаева 6 сентября 2020 года похитили в Геленджике люди, которые представились сотрудниками МВД. А спустя два дня в соцсетях появилось видео, на котором Салмана Тепсуркаева заставляют извиняться и садиться на бутылку. На видео молодой человек представляется модератором оппозиционного телеграм-канала, а также говорит, что занимался оскорблением жен и матерей чиновников.

По словам Садовской, после похищения Тепсуркаева Комитет против пыток пытался «выцарапать» его и собрать доказательства.

Телеграм-канал 1ADAT позже привел подробности гибели Тепсуркаева, произошедшей, как сообщается, 15 сентября 2020 года:



«После похищения Салмана кадыровцы насильно заставили его на камеру сесть на бутылку, после чего они засняли Салмана в постановочных роликах, где он якобы свободно гуляет по Грозному. Все эти ролики были сняты 7 сентября 2020 года. После съемок Салмана увезли из Грозного с территории 2-го полка им. Ахмата Кадырова.



Убили Салмана 15 сентября 2020 года, на военном полигоне в селении Джалка, это родовое село Адама Делимханова. Салмана связали, вставили в рот гранату и на расстоянии подорвали его. Они отдали тело родственникам и сказали им «закопать его как собаку». Тело Салмана захоронили в безымянной могиле».

В октябре 2021 года Европейский суд по правам человека признал, что Тепсуркаева незаконно похитила «группа из трех-пяти человек в форме чеченской полиции, передвигавшаяся на черных автомобилях Toyota Camry с чеченскими регистрационными номерами». Правозащитная организация Amnesty International обращалась к властям Чечни с требованием раскрыть местоположение оппозиционера, но безрезультатно.

Представители управления Следственного комитета по Чечне трижды отказывались возбуждать уголовное дело, указывают в Комитете против пыток. В январе 2021 дело о похищении Тепсуркаева завело управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

В телеграм-канале 1ADAT пишут о похищениях и избиениях людей в Чечне, а администраторы в группе – в основном чеченские беженцы, живущие в странах Европы. В канале высказывалась версия, что Тепсуркаева похитили из-за стихотворения, в котором он оскорблял семью близкого друга главы Чечни и депутата Госдумы Адама Делимханова. «Стихотворение было про мать Делимханова, его семью. Поэтому, я думаю, от него и поступил приказ найти его», – предполагала жена Салмана Елизавета Тепсуркаева.